En son 1997 senesinde Super Bowl için bir reklam çeken Porsche, yeniden sahneye çıkıyor. Ünlü otomobil üreticisi Porsche, Super Bowl finalindeki reklam aralığına katılacağı reklamı YouTube sayfası üzerinde paylaştı.

Amerika’da her yıl gerçekleştirilen efsanevi Super Bowl finali, 2 Şubat 2020 tarihinde Miami, Florida’da oynanacak. Amerikan futbolu ligi National Football League’in şampiyonluk maçı olan etkinlik Amerikan futbolu seven kişiler dışındaki çoğu insana hitap etmiyor gibi gözükse de birçok insanın ilgisini bu etkinliğin öncesinde ve arasında yayınlanacak olan reklamlar çekiyor. Çoğu zaman büyük markalar bu etkinliğin ya başında ya da aralarında yayınlamak üzere yeni reklam filmleri çekiyorlar.

Daha önce Hyundai ve Kia’nın katılacağı ortaya çıkan Super Bowl finali reklam aralığına 1997’den beri bu etkinlikte boy göstermemiş bir isim daha katılıyor. Alman spor otomobil üreticisi Porsche, yaklaşık 23 sene sonra Super Bowl etkinliğinde kendisini göstermek için hazırlanıyor. Şirket, geçtiğimiz günlerde bu etkinlikte yayınlayacağı reklamın kısa bir fragmanını paylaşmıştı ve şimdi ise reklamın genişletilmiş versiyonunu YouTube kanalı üzerinde paylaştı.

Birçok Porsche efsanesi reklamda rol alıyor

Porsche’nin paylaştığı yeni reklamda Alman otomobil üreticisinin birçok efsane modelinin rol aldığını görebiliyoruz. Porsche 911, Porsche 917 K ve Porsche 918 Hybrid gibi modellerin gözümüze çarptığı reklamın çekilmesinin ve Porsche’nin 23 yıl sonra geri dönmesinin asıl sebebi, şirketin yeni ürettiği Taycan modeli. Bir ninja tarafından kullanılan bu Taycan’ın reklamının isminin “The Heist” (Soygun) olarak belirlendiği görülüyor.

Porsche’nin ana üssü olan Stuttgart, Almanya’da çekilen reklam, Porsche’nin ürettiği birçok efsane modeli içerisinde barındırıyor ancak şirketin bu reklamda asıl göstermek istediği model Taycan. Şirketin ilk tam elektrikli otomobili olan Taycan modeli, halihazırda oldukça ilgi çekici bir model olsa da şirket yine de otomobile olan ilgiyi ve Taycan’ın satış rakamlarını daha da ileri taşımak istiyor. Super Bowl etkinliğinde de yayınlanacak olan reklam ile ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.