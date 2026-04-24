Gang of Dragon'ın Geliştiricisi YouTube Kanalını ve Tüm Videolarını Sildi!

Efsane oyun yapımcısı Toshihiro Nagoshi'nin kurduğu Nagoshi Studios, YouTube kanalını ve içindeki tüm videoları sildi. Firma, Gang of Dragon isimli bir oyun geliştiriyordu.

Yakuza gibi oyunlarda imzası bulunan efsane oyun yapımcısı Toshira Nagoshi’nin kurduğu Japonya merkezli Nagoshi Studio, Gang of Dragon isimli çok beklenen bir aksiyon macera oyunu geliştiriyordu. Bu oyunun çıkış tarihi henüz bilinmezken son zamanlarda üzücü gelişmeler yaşanmaya başladı.

Son yaşanan olayların ardından stüdyonun geleceği belirsiz bir hâl aldı. Öyle ki Reddit kullanıcılarının fark ettiğine göre Nagoshi Studio, YouTube kanalını ve içerdiği tüm videoları birden sildi. Gang of Dragon’un fragmanı başka kaynaklarda hâlâ dursa da şirketin resmî hesabında artık yok.

Mali sıkıntılar nedeniyle kapanabileceği konuşuluyordu

Bu olay, Nagoshi Studio’nun büyük mali problemlerle karşı karşıya olduğuna dair ortaya çıkan söylentilerin ardından geliyor. Bloomberg’ün aktardığına göre stüdyonun finansman ortağı olan Çin merkezli teknoloji devi NetEase, yakın zamanda geliştiriciye olan desteğini kesti. Yani 44 milyon dolara mal olacağı tahmin edilen Gang of Dragon için daha fazla finansman sağlamama kararı aldı.

Bu da oyunun geleceğini belirsizliğe soktu. Haberlerde Nagoshi’nin finansman ortakları aradığı ancak henüz bir anlaşmaya varamadığı ve mevcut finansmanın mayısta sona ereceği belirtilmişti. İşte YouTube hesaplarının kapanması da bu durumun bir parçası olabilir. Şirketin geleceğinin artık ciddi bir risk altında olduğunu söyleyebiliriz. Neler olacağını bekleyip göreceğiz ancak bir geliştiricinin sosyal medya kanalını silmesi hiçbir zaman iyiye işaret olmamıştır.