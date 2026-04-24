Formula 1 Türkiye GP için beklenen tanıtım etkinliği bugün düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı etkinlikte, İstanbul Park’ın F1 takvimine dönüş sürecine dair resmî açıklamanın yapılması bekleniyor.

Formula 1’in Türkiye’ye dönüp dönmeyeceği uzun zamandır merak ediliyordu. Görünüşe göre bu konuda artık en somut adımlardan birine gelindi. Formula 1 Türkiye GP için hazırlanan tanıtım etkinliği bugün gerçekleştirilecek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacak ve program bugün saat 15.00’te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde yapılacak. Yani Formula 1’in Türkiye’ye dönüşüyle ilgili beklenen resmî açıklama bugün gelecek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Formula 1 Türkiye GP için resmî açıklama bekleniyor

Bugünkü etkinliğin ana gündemi, Türkiye Grand Prix’sinin yeniden Formula 1 takvimine alınması olacak. Özellikle İstanbul Park’ın yeniden F1 yarışlarına ev sahipliği yapma ihtimali, motor sporları takipçileri arasında büyük heyecan yaratmış durumda.

Şu an için yarışın takvime hangi yıl ve hangi tarihte ekleneceği kesinleşmiş değil. Ancak yapılan görüşmelere göre Formula 1’in İstanbul Park’a çok yıllı bir anlaşmayla geri dönmesi planlanıyor. Bu da Türkiye GP’nin yalnızca tek seferlik bir yarış olarak değil, daha kalıcı bir şekilde takvimde yer alabileceği anlamına geliyor.

İstanbul Park, F1’in en sevilen pistlerinden biriydi

İstanbul Park, Formula 1 izleyicilerinin yakından tanıdığı pistlerden biri. Özellikle meşhur 8. virajı, uzun düzlükleri ve teknik yapısıyla hem pilotlar hem de izleyiciler için oldukça özel bir yere sahipti.

Türkiye GP, pandemi döneminde kısa süreliğine yeniden takvime dönmüş ve İstanbul Park bir kez daha dünya çapında gündem olmuştu. O dönem yapılan yarışlar, pistin hâlâ Formula 1 için ne kadar uygun olduğunu bir kez daha göstermişti.