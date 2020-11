Bir Posta Güvercini, 1,6 Milyon Euro’ya Satıldı

Belçika'da açık artırmaya çıkarılan bir posta güvercini, 1,6 milyon euroya Çinli bir iş insanı tarafından satın alındı. Geçtiğimiz yıl Belçika'dan başka bir güvercin daha satın alan Çinli iş insanının iki güvercini çiftleştirmesi bekleniyor.

Belçika'nın Brugge kentine bağlı Berlaar kasabasında güvercin yetiştiriciliği yapan 76 yaşındaki Gaston Van De Wouwer, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sahip olduğu 400'den fazla güvercinini açık artırma yoluyla satılığa çıkardı. Asıl ilginç olan ise Knesselare kasabasında çevrimiçi olarak düzenlenen müzayedede Wouwer’ın yetiştirdiği bir posta güvercininin, Çinli bir güvercin meraklısı tarafından akıl almaz bir ücrete satın alınması oldu.

Müzayede öncesinde açık artırmaya sunulacak 444 güvercin için toplamda 4 milyon 180 bin euro fiyat biçilmişti. Açık artırmada New Kim adlı posta güvercini için ise 1 milyon 320 bin euro açılış fiyatı belirlenmişti. Çin merkezli Kaier Industrial Group'un sahibi olan Xing Wei, New Kim için 1 milyon 600 bin euro (14 milyon 519 bin TL) ödemeyi kabul ederek posta güvercininin yeni sahibi oldu. Ayrıca aynı açık artırmada New Kim’in annesine de 315 euro ödendi.

Aynı iş insanı, geçtiğimiz yıl da bir başka Belçikalı güvercini 1,25 milyon euroya satın almıştı

Hayatına Çin’de devam edecek olan New Kim adlı posta güvercini, aynı zamanda şu ana kadar yaşamış en pahalı dişi güvercin unvanını da ele geçirmiş durumda. Hollandalı yerel bir televizyon kanalına göre New Kim’i bu denli değerli kılan şey hem iyi bir yön duygusuna sahip hem de damızlık olması.

Posta güvercini, devir teslim işlemleri sona erene herhangi bir güvenlik riskine karşı gizli bir yerde tutulmaya devam edilecek. Ayrıca New Kim, Çin’de götürüldüktan sonra Belçika’ya geri uçmaması için özel bir alanda bakılacak. Belçikalı De Standaard adlı gazeteye göre Xing Wei, geçtiğimiz yıl da yine Belçika’dan Armando adlı bir erkek güvercini 1 milyon 250 bin euroya satın almıştı. Xing Wei’nin New Kim ile Armando’yu çiftleştirmesi bekleniyor.