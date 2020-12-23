Eski Tesla ve SpaceX tasarımcılarının arkasında olduğu Jupe adlı prefabrik barakalar, kullanıcılara minimal bir ortamda maksimum konfor vadediyor.

2020 yılının bir numaralı gündem maddesi olan koronavirüs pandemisi, pek çok kişinin kalabalık şehirlerden uzaklaşarak daha bireysel yaşamlara çekilmesine neden oldu. Eski Tesla ve SpaceX tasarımcıları tarafından oluşturulan Jupe adlı girişim; İster çölün ortasında, ister bir deniz kenarında olsun, şehirden uzak bir şekilde yaşamınıza devam edebileceğiniz prefabrik barınaklar satışa sunuyor.

İçerisinde yaklaşık 10 metrekarelik bir yaşam alanı sunan Jupe; sahibine büyük boy bir yatak, sehpa, masa ve sandalye sunuyor. Dolayısı ile Jupe’un bir konfor alanından ziyade asgari ihtiyaçları karşılayan bir yaşam alanı olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca Jupe, Wi-Fi desteğine de sahip olduğundan sahibini şehir yaşamından uzaklaştırırken dijital dünyaya bağlı tutmaya devam edebiliyor.

Şehirden uzak bir yaşam vadeden prefabrik baraka: Jupe

Alüminyum iskeleti sayesinde kötü hava şartlarına karşı dayanıklı olan Jupe için 17.500 dolarlık (yaklaşık 133 bin TL) fiyat etiketi açıklanmış durumda. Ayrıca akıllı hoparlör, kilitli bir kasa ve güneş sistemleri ile daha gelişmiş bir Jupe deneyimi isterseniz fiyat etiketi daha da yukarılara çıkabiliyor. Jupa, 99 dolarlık depozito ile ön siparişe açılmış durumda.

Jupe fotoğrafları