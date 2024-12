Prince of Persia The Lost Crown'ın çok beklenen Mac versiyonu çıktı. Oyunun Steam ve Epic'e kıyasla çok daha uygun fiyata gelmesi dikkat çekti.

Ubisoft imzası taşıyan Prince macera türündeki 2D platform oyunu Prince of Persia The Lost Crown, ocak ayında resmen piyasaya sürülmüştü. Yapım şimdiye kadar Nintendo Switch, PlayStation, Xbox ve PC platformlarında bulunuyordu. Ancak Mac’e de gelecekti.

Apple kullanıcılarının beklediği gün nihayet geldi. Prince of Persia The Lost Crown’ın Mac versiyonu resmen App Store üzerinden yayımlandı.

499,99 TL’lik fiyatı var

Kullanıcılar, şu anda Mac için sunulan App Store üzerinden Prince of Persia The Lost Crown’a ulaşabilirler. Oyunun sayfasını kontrol ettiğimizde Türkiye’de 499,99 TL’lik bir fiyattan sunulduğunu görebiliyoruz.

Apple fiyatının gayet ucuz olduğunu söyleyebiliriz çünkü yapım, Steam’de 31,99 dolar (1.111 TL), Epic Games Store’da ise 999 TL’lik fiyata sahip. Yarı yarıya bir fiyatla gelmesi oldukça sevindirici.

Oyunun her Mac’te çalışmayacağını da eklemden geçmeyelim. Eğer Prince of Persia The Lost Crown’ı oynamak istiyorsanız M1 veya üstü çipe sahip bir Mac modeline ihtiyacınız var.

Şimdiye kadar birçok pozitif yorum alarak beğenilen bir yapım olan The Lost Crown, ikonik seriye dahil oluyor ve Pers mitolojisinden ilham alıyor. Oyunda esir alınmış bir prensi kurtarmak için yola koyulan savaşçı Sargon rolüne bürünüyoruz. Bu serüvende düşmanlarla savaşmadan bulmaca çözmeye kadar birçok şeyi yerine getirmeniz gerekiyor.

Prince of Persia The Lost Crown fragmanı: