Ubisoft'un Mayıs 2024'te yayımladığı oynaması ücretsiz nişancı oyunu XDefiant kapanıyor. Konuya aşina kaynaklara göre üçüncü sezon, XDefiant için sonun başlangıcı olacak.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Ubisoft ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tom Henderson'un konuya aşina kaynaklara dayandırdığı bir habere göre firma, daha Mayıs 2024'te yayımladığı XDefiant isimli oyununu kapatmaya karar verdi. Eğer bu iddia doğru ise XDefiant, Haziran 2025'te kapatılacak. Üçüncü sezon, XDefiant için sonun başlangıcı olacak.

Oynaması ücretsiz birinci şahıs nişancı oyunu olarak karşımıza çıkan XDefiant, yayımlandığı dönem büyük ilgi gördü. Ancak şimdilerde bu durum tersine dönmüş gibi görünüyor. Edinilen bilgilere göre oyuncu sayısında ciddi bir düşüş var. Ayrıca oyuncuların oyun içi harcamaları da dibi görmüş durumda. Hâl böyle olunca Ubisoft, çareyi oyunu kapatmakta buldu.

XDefiant oyuncularına geri ödeme yapılabilir

Edinilen bilgilere göre Ubisoft, XDefiant için ödeme yapan oyuncuları ortada bırakmayacak. Henüz kesinleşmiş bir şey yok ancak harcamaların iadesi için gelecek dönemlerde yeni bir açıklama yapılacağı konuşuluyor.

Bu arada; Ubisoft, bu karara paralel olarak XDefiant'ın geliştiricisi ve destekleyicisi olan stüdyoları da kapatacak. Tabii bu da yeni bir toplu işten çıkarma dalgasının yolda olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak bu toplu işten çıkarmanın kapsamı henüz belli değil.