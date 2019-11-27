Pringles, oyun sırasında atıştırmayı sevenler için komik bir kulaklık tanıttı. Cips üreticisi, oyuncuların şikayetlerine kulak vererek, ellerini cipse sürmeden onları besleyen bir kulaklık üretti. Ya da en azından denedi...

Oyun oynarken heyecan verici anlar karnımızı acıktırabiliyor. Yanımıza atıştırmalık bir şey aldığımızda ise oyundan kopmak bir yana, kirlenen ellerimizle oyuna devam etmek işkence gibi geliyor. Pringles, oyun keyfini bozmadan cips atıştırmak isteyen oyuncular için 'Hunger Hammer' adlı komik bir kulaklık üretti.

Pringles, 3 boyutlu yazıcıyla ürettiği bileşenleri Razer oyuncu kulaklığına monte etti. Kulaklığın yan tarafındaki cips haznesinden hemen altındaki mekanik kola cips düşüyor ve sonrasında kol, cipsi kullanıcının ağzına götürerek besliyor. Kullanmak için uzaktan kumandadaki veya kulaklığın üzerindeki bir düğmeye basılması gerekiyor. Cips üreticisi ürünün tanıtımı için bazı Twitch yayıncıları ile bir araya gelmenin akıllıca olacağını düşündü.

Fikir, güzel bir soruna dikkat çekse de uygulaması son derece kötü olmuş denebilir... Kol genel olarak dengesiz bir şekilde bazen 2 veya 3 tane cips alarak geliyor. Diğer yandan cipsleri oradan almak gerçekten zor ve kullanıcılar bazen burunlarıyla cips yemek zorunda kalabiliyorlar. Piyasaya sürülseydi, kesinlikle oyun deneyimine ve akıl sağlığına zararlı bir ürün olurdu.

Neyse ki, Hunger Hammer sadece eğlence amaçlı olarak üretildi ve böyle bir facia piyasaya sürülmeyecek. Bunun kesinlikle iyi bir haber olduğunu aşağıdaki uygulama videosunda görebilirsiniz.

Pringles - Hunger Hammer: