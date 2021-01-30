Prof. Dr. Görür'den Kandilli'nin Deprem Tahmininine Destek

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan İstanbul depremi uyarısını değerlendiren Prof. Dr. Naci Görür, "Kandilli’nin bugün için söyledikleri bana göre doğrudur ve önemsenmelidir" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklama bir anda gündeme düşmüştü. O açıklamada Marmara Denizi altındaki hatlarda yaşanan değişimler belirtilerek, depreme hazırlıklı olunması çağrısı yapılmıştı.

Konuyla ilgili olarak Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Kandilli Rasathanesi'nin bu uyarılarına destek veren açıklamalarda bulundu. Görür, "Beklenen depremin büyük bir olasılıkla bu kol üzerinde olacağını ve minimum 7.2 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kandilli ne demişti?

Kandilli Rasathanesi yöneticileri, Silivri-Kumburgaz-Büyükçekmece'yi kapsayan fay parçasında anormallik yaşandığını ifade etmişti. Rasathanenin Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, "Eldeki verilere göre Silivri açıklarından Büyükçekmece’ye doğru uzanan orta segmentin gelecekte meydana gelebilecek depremler için aday olduğu şeklinde yorumlanabilir. Hız kontrasları olası kırılmanın olacağı yerleri gösteriyor" açıklamasında bulunmuştu.

Bu açıklama üzerine yorumlarını paylaşan Prof. Dr. Görür, "Arkadaşlar, çoğu arkadaş Kandilli’nin Marmara’da yapmış olduğu yeni açıklama ile ilgili benim fikrimi soruyor: anlıyorum ki açıklamalarımız herkese doğru ve yeterince ulaşmıyor" dedi.

Prof. Dr. Görür'den önemli uyarı

Prof. Dr. Naci Görür'ün Twitter paylaşımlarında şu ifadeler yer aldı: "Ben senelerdir Marmara’da kilitli olan faylardan birinin de Silivri açıkları ile Yeşilköy açıkları arasında uzanan Kumburgaz Fay kolunun olduğunu söylüyorum.

Beklenen depremin büyük bir olasılıkla bu kol üzerinde olacağını ve minimumum 7.2 büyüklüğünde gerçekleşebileceğini ifade ediyorum. Dolayısıyla, Kandilli’nin bugün için söyledikleri bana göre doğrudur ve önemsenmelidir."

Ülkemiz deprem kuşağında yer alıyor ve yaşanan deprem felaketleri ne yazık ki sık sık gündemimize geliyor. Haliyle depreme karşı sürekli olarak hazır olmamız gerekiyor. Bilim insanlarının uyarıları da bu yönde oluyor.