Profesyoneller Gibi Bardak Fotoğrafları Çekmek İçin İpuçları

Bardak fotoğrafları çekmek, sanıldığından daha kolay olabilir. Basit birkaç ışık ayarıyla siz de profesyonel sonuçlar elde edebilirsiniz.

Bardak fotoğrafı çekmek oldukça zor olabilir veya zor görünebilir. Aşağıdaki videoda izleyeceğimiz, fotoğrafçı David Bergman ile beraber bu işi en kolay nasıl yapacağımızı öğreneceğiz, daha doğrusu aslında bu işin ne kadar kolay olduğunu hep beraber göreceğiz. Sadece 2 dakikada ışığı ayarlama gibi ufak tefek ipuçlarıyla profesyonel sonuçlar elde edebileceksiniz.

Videoda David bir şarap kadehinin fotoğrafını çekiyor. Işığı kadehin önüne veya yanına değil arkasına yerleştiriyor. Bu şekilde, ışığın camın yüzeyinde yaptığı yansımayı sıfıra indiriyor.

Bardağın arkasına bir softbox yerleştirebilirsiniz. Bunu yaparak bardağın sınırlarını net ve simetrik bir şekilde gösterebilirsiniz. Hatta bardağın kenarına siyah renkli bir köpük koyarak bu netlik seviyesini artırabilirsiniz.

Alternatif olarak siyah köpüğü bardağın arkasına koyduğunuzda beyaz kenarlıklı bir bardak elde edebilirsiniz. Köpüğün etrafından süzülen ışık bardağın kenarlarında bir çerçeve ışığı oluşturacak ve beyaz hatları olan bir bardak elde edeceğiz.

Bonus ipucu: Eğer bardağın yansımasını istiyorsanız tıpatıp benzer başka bir bardağın üzerine koyup fotoğrafını çekmeyi deneyin.

Kurulum ve ışık ayarlarıyla oynayarak daha farklı sonuçlar da elde edebilirsiniz, gerisi size kalmış.