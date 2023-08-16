PlayStation Plus'tan eylül ayında kalkacak oyunlar belli oldu. Extra ve Deluxe aboneleri, 9 popüler oyuna artık erişim sağlayamayacak.

Sony, PlayStation için sunduğu abonelik sistemi PlayStation Plus aylık belli ücretler karşılığında oyuncuların birçok oyuna erişmesini sağlıyor. Ülkemizde Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç kademede sunulan aboneliğe ağustosta gelecek oyunlar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Şimdi ise eylül ayında PS Plus’tan kaldırılacak oyunlar ortaya çıktı. Önümüzdeki ay, 9 sevilen oyunun artık erişilebilir olmayacağı görüldü. Bu haberin, Extra ve Deluxe aboneleri ilgilendirdiğini belirtelim.

PS Plus’tan eylül ayında kaldırılacak oyunlar

Oyun Platform Kaldırılacağı tarih Chicory: A Colorful Tale PS4/PS5 19 Eylül Death end re;Quest 2 PS4 19 Eylül Deathloop PS5 19 Eylül Nidhogg 2 PS4 19 Eylül Steep PS4 31 Ağustos Through the Darkest of Times PS4 19 Eylül Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands PS4 19 Eylül Watch Dogs PS4 19 Eylül Watch Dogs 2 PS4 19 Eylül

Listeyi incelediğimizde, genellikle Ubisoft oyunlarının abonelik sisteminden kaldırılacağını görüyoruz. Bunlara ek olarak Nidhogg 2 ve Chicory gibi bazı popüler indie oyunlar da yer alıyor. Abonelerin 8 oyunu deneyimlemesi için 1 aydan biraz fazla süresi var. 31 Ağustos tarihiyle daha erken gidecek tek oyun ise yine Ubisoft imzalı Steep.

Sony'nin henüz eylül ayında sunacağı ücretsiz oyunları açıklamadığını belirtelim. Bu oyunların yerine nelerin geçeceğini görmek için biraz beklememiz gerekiyor. Bu sırada PS Plus'a ağustos ayında eklenen oyunlara bakmak için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz: