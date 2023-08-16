Sony, PlayStation için sunduğu abonelik sistemi PlayStation Plus aylık belli ücretler karşılığında oyuncuların birçok oyuna erişmesini sağlıyor. Ülkemizde Essential, Extra ve Deluxe olmak üzere üç kademede sunulan aboneliğe ağustosta gelecek oyunlar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.
Şimdi ise eylül ayında PS Plus’tan kaldırılacak oyunlar ortaya çıktı. Önümüzdeki ay, 9 sevilen oyunun artık erişilebilir olmayacağı görüldü. Bu haberin, Extra ve Deluxe aboneleri ilgilendirdiğini belirtelim.
PS Plus’tan eylül ayında kaldırılacak oyunlar
|Oyun
|Platform
|Kaldırılacağı tarih
|Chicory: A Colorful Tale
|PS4/PS5
|19 Eylül
|Death end re;Quest 2
|PS4
|19 Eylül
|Deathloop
|PS5
|19 Eylül
|Nidhogg 2
|PS4
|19 Eylül
|Steep
|PS4
|31 Ağustos
|Through the Darkest of Times
|PS4
|19 Eylül
|Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands
|PS4
|19 Eylül
|Watch Dogs
|PS4
|19 Eylül
|Watch Dogs 2
|PS4
|19 Eylül
Listeyi incelediğimizde, genellikle Ubisoft oyunlarının abonelik sisteminden kaldırılacağını görüyoruz. Bunlara ek olarak Nidhogg 2 ve Chicory gibi bazı popüler indie oyunlar da yer alıyor. Abonelerin 8 oyunu deneyimlemesi için 1 aydan biraz fazla süresi var. 31 Ağustos tarihiyle daha erken gidecek tek oyun ise yine Ubisoft imzalı Steep.
Sony'nin henüz eylül ayında sunacağı ücretsiz oyunları açıklamadığını belirtelim. Bu oyunların yerine nelerin geçeceğini görmek için biraz beklememiz gerekiyor. Bu sırada PS Plus'a ağustos ayında eklenen oyunlara bakmak için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz: