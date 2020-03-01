Sony Türkiye, PS Plus Fiyatlarına Ciddi Bir Zam Yaptı

Sony Türkiye, ülkemizde PlayStation 4, Pro, PlayStation 3 ve Vita kullanıcıları tarafından kullanılabilen PlayStation Plus'ın ödeme planında değişiklik yaptı. Bu değişikliğin ardından oyuncular, üyelik satın alımlarında %70'e varan zamlarla karşılaşacak.

PlayStation Plus, oyunculara her ay ücretsiz oyun veren ve PlayStation Store üzerinde özel indirimler elde etmesini sağlayan bir abonelik sistemi olarak biliniyor. Sony Türkiye, ülkemizde de aktif olan ve PlayStation 4, Pro, PlayStation 3 ve Vita kullanıcıları tarafından kullanılabilen bu abonelik sistemini kullanan oyunculara üzücü bir haber verdi.

PlayStation Plus kullanıcılarına e-posta aracılığıyla yollanan bildiride, ülkemizdeki PS Plus aboneliklerinin önümüzdeki mayıs ayından itibaren zamlanacağı belirtiliyordu. 1 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla geçerli olacak değişiklikten itibaren oyuncular, %70’e kadar ulaşan fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalacaklar.

1 Mayıs 2020’den itibaren PlayStation Plus fiyatları nasıl olacak?

PlayStation Plus 12 aylık ödeme planı: 239,99 TL

PlayStation Plus 3 aylık ödeme planı: 99,99 TL

PlayStation Plus 1 aylık ödeme planı: 39,99 TL

Kullanıcılara gönderdiği e-postada yaşanan bu fiyat artışının pazar koşullarından kaynaklandığını söyleyen PlayStation Türkiye ekibi, yeni fiyatların 1 Mayıs 2020’de saat 12.59’dan itibaren geçerli olacağını söylüyor. Bununla birlikte bu tarihten önce yapılan satın alımlar, mevcut fiyatlar üzerinden hesaplanacak ve geçerli üyelik süresinin üzerine eklenecek.

Güncel PlayStation Plus fiyatları ne kadar?

Bir aylık, üç aylık ve yıllık olmak üzere üç ayrı paketle satışa sunulan PlayStation Plus üyeliklerinin ülkemizdeki güncel fiyatları şu şekilde:

PlayStation Plus 1 aylık ödeme planı: 23,99 TL

PlayStation Plus 3 aylık ödeme planı: 74,99 TL

PlayStation Plus 12 aylık ödeme planı: 179,99 TL

Ülkemizdeki yüksek oyun fiyatlarına bir de PlayStation Plus fiyatlarına uygulanan bu artış, pek çok oyuncunun canını sıkacak gibi görünüyor. Bu noktada oyuncular, 1 Mayıs tarihinden önce 3 aylık veya 12 aylık üyelik paketlerini satın alarak fiyat artışından en azından bir süre daha etkilenmeyebilir.