Sony, PlayStation 5 oyunlarını bulut üzerinden oynamayı sağlayacak özelliğini tanıttı. PlayStation Plus abonelerine sunulacak bu özellikle oyunları 4K çözünürlüğe kadar oynamak mümkün olacak. Bulut tabanlı hizmetler Türkiye'de olmadığından dolayı ülkemizdeki kullanıcılar yenilikten yararlanamayacak.

Sony, bir süredir PlayStation Plus abonelik sistemi için yeni bir bulut özelliği test ediyordu. Yalnızca Premium abonelere sunulacak özellik, kullanıcıların PlayStation 5 oyunlarını bulut üzerinden oynamasına olanak tanıyacaktı. Bulut özelliğini daha öncesinde PS4 oyunlarına kadar görüyorduk.

Teknoloji devi, bugün özelliğin genel çapta kullanıma sunulacağını açıkladı. PS5 oyunlarına özel bulut desteği, yakında PS Plus aboneleriyle buluşacak.

Birçok PS5 oyununu 4K çözünürlükte bulut üzerinden oynamak mümkün olacak

En başta da söylediğimiz gibi bu özellik yalnızca en üst abonelik Premium’daki üyelere gelecek. Kullanıcılar, bulut desteğiyle birlikte PS5 oyunlarını 720p’den 4K çözünürlüğe kadar bulut üzerinden oynayabilecek. Yani bu özelliğin yardımıyla konsola indirme ihtiyacı kalkacak.

Bulut desteği, bu ay boyunca farklı bölgelerde çıkış yapacak. 17 Ekim’de Japonya, 23 Ekim’de Avrupa, 30 Ekim’de ise Kuzey Amerika’daki PS Plus aboneleri bu özelliğe erişebilecekler. Ayrıca Sony, başta sadece PlayStation 5’te kullanılabileceğiniz söylüyor. Buradaki “başta” ifadesi de ileride başka cihazlara bu desteğin gelebileceğinin sinyallerini veriyor.

Özelliğe dahil olacak bazı oyunların da açıklandığını söyleyelim. Bunlar arasında Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West ve Ghost of Tsushima gibi popüler PS5 oyunları yer alacak. Ayrıca Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt ve The Callisto Protocol gibi oyunların deneme sürümleri de eklenecek. Sony şimdilik “seçili oyunların” bulut desteğine sahip olacağını söylese de ilerleyen zamanlarda “yüzlerce” PS5 oyunun ekleneceğini belirtiyor.

Bulut desteği maalesef Türkiye’ye gelmeyecek

Premium aboneliği ülkemizde bulunmuyor. Sony, bunun yerine en üst katman olarak Deluxe ismini verdiği bir abonelik sunuyor. Bu abonelik de maalesef hâlihazırdaki bulut tabanlı özellikleri içermiyor. Bu nedenle PS5 oyunlarına gelen bulut desteğini de Türkiye’de göremeyeceğiz.