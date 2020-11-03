PS5 DualSense Parçalarına Ayrıldı (Video)

Bir YouTube kanalı, PlayStation 5 oyun kolu DualSense'i parçalarına ayırdı ve uyarlanabilir tetikleyicilerin nasıl çalıştığını ortaya çıkardı.

Sony, PlayStation 5 için gerçekleştirdiği ilk lansmanda yeni nesil oyun konsolunun resmi oyun kolu DualSense’in uyarlanabilir tetikleyicilere sahip olduğunu açıkladığında oyunseverleri heyecanlandırsa da söz konusu özelliğin potansiyeli tam olarak anlaşılamamıştı. Ancak PlayStation 5’in YouTuber ve oyun yayıncılarına gönderilmeye başlamasıyla birlikte uyarlanabilir tetikleyicilerin potansiyeli ortaya çıkmaya başladı.

TronicsFix adlı YouTube kanalı, PlayStation 5’in DualSense olarak adlandırılan oyun kolunu parçalarına ayırdı ve uyarlanabilir tetikleyicilerin tam olarak nasıl bir sistem kullandığını ortaya çıkardı. Söz konusu videoya göre Sony, uyarlanabilir tetikleyiciler için standart yaylı bir mekanizmadan fazlasını kullanarak oyun kolunun içine bir dişli motor yerleştirmiş durumda.

DualSense’te kullanılan dişli motor, oyuncuların tetikleyiciye uyguladığı baskının gerçek zamanlı olarak konsola iletilebilmesini sağlıyor. Ancak bu motorun asıl özelliği, oyuncuların tetikleyicilere uyguladığı baskıya karşı uyarlanabilir bir direkt göstermesi. Örneğin; bir okçuluk oyunu oynuyorsunuz ve elinizdeki yayı germeniz gerekiyor diyelim…

Gerçek hayatta bir yayı germeğe çalıştığınızda yay gerildikçe direnç göstermeye başlar ve daha fazla germek için daha fazla güç harcamanız gerekir. Oyunda da uyarlanabilir tetikleyici ile yayı germeye çalıştığınızda ne kadar fazla gererseniz o kadar fazla dirençle karşılaşacaksınız ve tetikleyiciye o kadar fazla güç uygulamanız gerekecek.

PS5 DualSense’in içindeki dişli motoru gösteren video

Sony, oyunseverlerin DualSense’in yapabileceklerini daha iyi anlaması için Astro’s Playroom adlı oyunu PlayStation 5’e ön yüklü şekilde sunuyor. Astro’s Playroom, görünüşte basit bir oyun olsa da özellikle DualSense’in uyarlanabilir tetikleyicilerinin işlevinin öğrenilebilmesi için son derece faydalı bir demo.

Şu an için DualSense’in uyarlanabilir tetikleyicilerinden faydalanan pek fazla oyun bulunmuyor ancak PlayStation 5’in piyasaya sürülmesi ile birlikte pek çok oyunun bu özelliğe destek sunacağını söylemek çok zor değil. Örneğin Fortnite, şimdiden oyuncuların farklı silahlarda farklı hissetmeleri için uyarlanabilir tetikleyicilerden faydalanıyor. NBA 2K21, Deathloop ve diğer oyunlar da zamanla bu özellik için destek sunmaya başlayacak.

PS5 DualSense, oyunlarda parmağınıza böyle direnç gösterecek

PS5 DualSense'in parçalarına ayrıldığı video