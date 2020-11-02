Sony, özel yapım PlayStation 5 kaplamaları satan bir şirketi dava etmekle tehdit etti. Japonya merkezli şirket, PlayStation 5'in kaplamalarının da Sony'nin fikri mülkiyetleri kapsamında girdiğini söyledi.

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5'in ön sipariş sayısında PlayStation 4'ü fersah fersah geride bıraktığından bahsetmiştik. Sony'nin bu yoğun talep gören konsolu, daha henüz resmi olarak çıkış yapmadan aksesuar şirketlerine gelir kapısı oldu. Birleşik Krallık merkezli bir şirket, PlayStation 5 kaplamaları satmaya başladı.

PlateStation 5 (plate: kaplama) adındaki bu şirket, beş renkten oluşan PlayStation 5 kaplamaları satıyor. Şirketin sunduğu renk seçenekleri arasında Cherry Red, Chromatic, Indigo Blue, Jungle Camo ve Limited Edition V1 Matte Black gibi renkler yer alıyor. Şirket üstelik dünyanın her yerine ücretsiz kargo seçeneği de sunuyor. Ancak Sony, PlateStation 5'in bu girişiminden pek memnun değil.

Sony'den marka hakkı ihlali savunması

PlateStation 5, geçtiğimiz ay sonlarında PS5 kaplama aksesuarlarını duyurmuştu. Ancak Sony, PlayStation 5 tarafından yapılan bu üçüncü taraf aksesuarlar konusuna çok sıcak bakmadı ve PlayStation 5 kaplama kreasyonlarının PlayStation 5'in fikri mülkiyetinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Aslında Sony'nin uyarıları oldukça erken başladı. Şirket, kaplama şirketinin internet sitesinin yayına girmesinden bir gün sonra marka hakkı ihlali sebebiyle PlateStation 5 ismini değiştirmelerini istedi. PlateStation 5 ismi, CustomizeMyPlates olarak değiştirildi. Ancak tek başına isim değişikliği yeterli gelmedi.

Şirket, bir internet sitesine yaptığı açıklamada, isim değişikliğiyle her iki tarafın da mutlu olacağını umduklarını ve hâlihazırda ürün geliştirmekle meşgul olduklarını dile getirdi. CustomizeMyPlates, "Ancak Sony'nin avukatları geldi, Sony'nin fikri mülkiyetinin kaplamaları da kapsadığını ve satış yapmaya devam edersek işin sonunun mahkemede biteceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Sony kaplamaların da fikri mülkiyete dâhil olduğu konusunda haklı mı? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.