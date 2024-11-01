Sony, PS5 Pro'nun geliştirme sürecinin PS5'in lansmanından yıllar önce başladığını açıkladı.

Sony, merakla beklenen PS5 Pro'nun çıkış tarihini 7 Kasım olarak açıkladı. Ancak bu yeni konsolun geliştirilme süreci, PS5'in lansmanından önce başlamış.

Sony Interactive Entertainment'ın ortak CEO'su Hideaki Nishino, PS5 Pro'nun her zaman şirketin stratejilerinin bir parçası olduğunu ifade etti. Nishino, önceki nesildeki PS4 Pro modelinden elde ettikleri deneyimlerin, PS5 Pro'nun geliştirilmesinde önemli bir rol oynadığını belirtti.

Sony’nin yeni stratejisi başarıyla sonuçlandı

PS4 Pro, kullanıcıların yalnızca %20'si tarafından tercih edilmesine rağmen, yeni kullanıcıların PlayStation ekosistemine katılmasını sağladı. Böylelikle PS5 Pro'nun geliştirilmesine duyulan ihtiyacı da artırdı. Nishino, bu sürecin toplamda beş yıl sürdüğünü vurguladı.

Nishino ve CEO Hermen Hulst, şirketin gelecekteki ürün lansmanları için benimsedikleri "göster ama anlatma" yaklaşımını paylaştı. Üst yönetim düzeyindeki işbirliklerinin getirdiği fırsatlar ve riskler üzerine de görüş alışverişinde bulundular.