Keyif alma amacıyla korku filmi izleyebilirsiniz fakat bu listedeki filmlerin türü korku ağırlıklı olsa da keyif alarak izlemeniz pek olası değil, tabii bir sosyopat değilseniz.

Oluk oluk akan kan, kopan kafalar, kesilen bilekler vb. sahnelerin yoğun olarak yer verildiği bu filmleri izlerken kalp çarpıntınız artacak, psikolojiniz bozulmaya meyilli olacak. Bu yüzden içerikteki görselleri tıklamadan önce iki kez düşünmeye davet ediyoruz.

18 yaş altındaysanız veya işkence sahnelerini izleyebilen biri değilseniz bu listedeki filmlerden uzak durmanızda fayda var. Özellikle de "rahatsız edicilik düzeyi"ni dikkate almanızı öneririz.

Psikolojinizi zorlayacak rahatsız edici filmler:

Mezarına Tüküreceğim (I Spit on Your Grave)

Otel (Hostel)

İçerde (À l'intérieur)

İşkence Odası (Martyrs)

Salo ya da Sodom'un 120 Günü (Salò o le 120 giornate di Sodoma)

İnsan Kırkayak (The Human Centipede)

Gece ve Sis (Nuit et brouillard)

Yamyam İşkencesi (Cannibal Holocaust)

Ölümle Yüzyüze Gelmek (Faces of Death)

Bir Sırp Filmi (Srpski Film)

Sinirden duvarları yumruklama isteği uyandıran bir film: Mezarına Tüküreceğim (I Spit on Your Grave)

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Yıl: 2010

IMDb: 6.3

Rahatsız edicilik düzeyi: 7.5/10

Genç bir kadın, bir grup erkek tarafından acımasızca şiddet görüyor ve tecavüze uğruyor. Bu sahneleri çarpıcı bir şekilde ekrana yansıttıkları için gözlerinizi kapatmadan edemiyorsunuz. Kadın daha sonra intikam alma çabasına girişince ise bu kez gözünüzü kırpmadan izlemeye başlıyorsunuz.

Daha sonra seriye de dönüşen "Otel (Hostel)"in işkence sahnelerini izlemek hiç kolay değil.

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Yıl: 2005

IMDb: 5.9

Rahatsız edicilik düzeyi: 7.5/10

Doğu Avrupa'ya bir geziye çıkan iki genç, güzel ve çekici kadınlara kanarak tuzağa düşer. Ardından ise vahşet ve kan dolu olaylar başlar. Gore yapımları sevenler dahi rahatsız olacak.

Fransız yapımı "İçerde (À l'intérieur)"de iğrençliğin sınırları zorlanıyor. Bol bol kan görmek isteyenler için bir başyapıt.

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Yıl: 2007

IMDb: 6.7

Rahatsız edicilik düzeyi: 8/10

Hamile bir kadın, esrarengiz bir kadın tarafından rahatsız edilir. Eve girmeye çalışan bu tehlikeli kadın, hamile kadına büyük bir zorluk yaşatacaktır. Hayatta kalma dürtüsünün insanları nasıl vahşi canlılara dönüştürdüğünü görüyorsunuz.

Kesilen bilekler, yüzülen deriler, oluk oluk akan kanlar ve fazlası: İşkence Odası (Martyrs)

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Yıl: 2008

IMDb: 7.1

Rahatsız edicilik düzeyi: 8.5/10

10 yaşında işkenceye uğradığı anlaşılan bir kız çocuğu, hastaneye kaldırılır. 15 yıl sonra ise bir ailenin kapısını çaldığında, karşısındaki kişinin ona bir zamanlar işkence yapan kişi olduğunu anlar.

Birkaç ülkede yasaklı olan filmlerden: Salo ya da Sodom'un 120 Günü (Salò o le 120 giornate di Sodoma)

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Yıl: 1975

IMDb: 5.9

Rahatsız edicilik düzeyi: 9/10

1944 yılında Faşist Salo Cumhuriyeti'nde geçen filmde, bir grup gence bir şatoda uzun süre cinsel işkence uygulanır.

İnsanları birleştirerek dev bir kırkayak oluşturmak... Kafayı kırmış bir adamın projesi: İnsan Kırkayak (The Human Centipede)

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Yıl: 2009

IMDb: 4.4

Rahatsız edicilik düzeyi: 9/10

Zamanında siyam ikizlerini ayırma konusundaki başarısı ile tanınan bir cerrah, kendi hastalıklı fantezilerini tutsak tuttuğu insanlar üstünde denemeye kalkacaktır. Devam filmlerinde kırkayak daha da uzuyor.

Nazilerin gerçekleştirdiği soykırımın gerçek görüntüleri: Gece ve Sis (Nuit et brouillard)

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Yıl: 1955

IMDb: 8.6

Rahatsız edicilik düzeyi: 9.5/10

Bu kısa belgeselde göreceğiniz insanların üzerinde ne efekt var ne de makyaj. Kaburgaları sayılacak kadar zayıflayan kurbanların o hallerini izlediğinizde insanlığından utanıyorsunuz.

"Yamyam İşkencesi (Cannibal Holocaust)"ndeki ölümlerin gerçek olduğu iddiasıyla yapımcılar hakkında davalar açıldı. İzleyince siz de gerçek olduğunu düşüneceksiniz.

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Yıl: 1980

IMDb: 5.8

Rahatsız edicilik düzeyi: 9.7/10

Bir kabileyi filme almak isteyen bir grup belgesel ekibi, kendilerini yamyamların arasında bulur. Kalp çarpıntınız varsa izlemeniz asla önerilmez.

Bu filmin bu kadar rahatsız edici olmasının nedeni tamamen gerçek olması: Ölümle Yüzyüze Gelmek (Faces of Death)

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Yıl: 1978

IMDb: 4.2

Rahatsız edicilik düzeyi: 9.9/10

Hayatın içinde, bir yerlerde korkunç olaylar yaşanıyor ve filmlerdeki kurgu hikayeler bile bunların yanına yaklaşamayabiliyor. Bu yapım size bunu hatırlatacak.

Bu filmi çekenlerin psikopat olduğunu düşüneceksiniz: Bir Sırp Filmi (Srpski Film)

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Yıl: 2010

IMDb: 5.0

Rahatsız edicilik düzeyi: 10/10

Cinselliği ve şiddetin en abartılı halini birleştiren bu film, çok sayıda ülkede yasaklandı. İzleyenlerin %99'u tamamını izleyemiyor.