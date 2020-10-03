PUBG Mobile, DDoS Saldırısı Altında Olduğunu Açıkladı

PUBG Mobile ekibi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu anda DDoS saldırıları altında olduklarını açıkladı. Saldırılar nedeniyle oyuncular zaman zaman sunucuya bağlanamayabilir veya bağlı oldukları sunucudan kopabilirler.

Günümüzün en çok oynanan mobil oyunlarından birisi olan PUBG Mobile, bugün sıkıntılı dakikalardan geçiyor. PUBG Mobile ekibi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda birkaç Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırısıyla karşılaştığını açıkladı. Saldırılar, oyunu oynayan bazı oyuncuları da etkiledi.

Hatayı açıklayan PUBG Mobile ekibi, sorunu en kısa sürede çözmek üzere çalışmaya başladıklarını bildirdi. Buna ek olarak ekip, yeni bir anti hile güncellemesinin de yakında oyuna ekleneceğini açıkladı. Bu güncelleme yayınlanana kadar güvenlik ekibinde yer alan ekip üyelerinin birkaçı hilecilerle ve hilelerle mücadeleyi durdurmaya yönlendirildi.

Oyuncuların bağlantıları kopuyor:

Twitter, Discord ve Facebook üzerinden açıklama yapan PUBG Mobile ekibi, karşılaşılan DDoS saldırılarının bazı oyuncuların oyunla olan bağlantılarının kesilmesine neden olabileceğini söyledi. Ekip, şu an için DDoS saldırılarının durdurulabildiğine dair bir gelişme paylaşmadı.

DDoS saldırısı kapsamında kötü amaçlı kişiler, pek çok farklı kaynaktan tek bir hedefe odaklanarak hedef sunucunun, ağın ya da hizmetin trafik akışını bozmayı hedefler. Saldırılar boyunca hedef sunucuya kapasitenin çok üzerinde istekler yollanır ve bu durum sunucunun çökmesiyle bile sonuçlanabilir.

Saldırı nedeniyle etkilenen ve sunucuyla bağlantısı kesilen oyuncular, PUBG ekibine kaybettikleri puanlarının geri kazanılıp kazanılmayacağına dair soru sormaya başladılar. PUBG ekibi, oyunculardan bu yönde gelen sorulara da henüz cevap vermedi. Ekip, sorun çözülür çözülmez mutlaka bilgilendirme yapacaktır.