PUBG Mobile’da iPhone 11 Pro ve AirPods’lu Etkinlik Başladı

Önümüzdeki hafta 12. sezonunu kapatacak olan PUBG Mobile, bu vesileyle oyuncular için muhteşem bir etkinlik başlattı. Şanslı Para Ağacı etkinliği kapsamında günde iki kez ağaç sallama hakkına sahip olacak oyuncular, iPhone 11 Pro ve AirPods’un yanı sıra oyun içi hediyeler kazanma fırsatı yakalayacaklar.

Çıkışıyla birlikte mobil oyun dünyasındaki dengeleri altüst eden; günümüzde de popülerliğini sürdüren PUBG Mobile, bugün yaptığı duyuruda yeni güncellemenin ne zaman geleceğini paylaştı. Yapılan duyuruda oyuna gelecek 0.18.0 güncellemesinin 7 Mayıs tarihinde yayınlanacağı söylendi.

PUBG Mobile için yapılan duyuruya göre bir sonraki hafta oyun, 12. sezonunu başarıyla kapatacak. İşte tam da bu sebepten PUBG Mobile, 12. sezonun kapanışını kutlamak için güzel bir etkinlik başlattı. ‘Şanslı Para Ağacı’ etkinliğiyle birlikte oyuncular, birbirinden güzel, hem oyun içi hem de gerçek hediyeler kazanma fırsatı yakalayacaklar.

iPhone 11 Pro ve AirPods kazanma fırsatı:

28 Nisan ile 2 Mayıs tarihleri arasında sürecek olan Şanslı Para Ağacı, oyunculara günde iki kez ağaç sallama hakkı tanıyacak. Ağaçta bulunan hediyelerin bazıları oyun içi eşyalar olurken gerçek hediyeler de kendisine yer bulacak. Ağacı sallayan oyuncular, oyun içi eşyaların yanı sıra bir adet iPhone 11 Pro akıllı telefon ve iki adet AirPods kulaklığı kazanma fırsatı yakalayacak.

PUBG Mobile’da Şanslı Para Ağacı kapsamında ağacı sallayarak iPhone 11 Pro veya AirPods’tan birini düşürmeyi başaran kullanıcıların hediyelerini almak için adres bilgilerini vermeleri gerekecek. Hediyeler, kazanan kullanıcıların adreslerine gönderilecek.

Her gün iki ağaç sallama hakkı bulunsa da bu haklardan ikisi de farklı şekilde elde ediliyor. Birinci sallama hakkı, oyuna giriş yapan her oyuncuya verilirken ikinci hak, PUBG Mobile tarafından sunulan bir görevin tamamlanmasıyla elde edilebilecek. Tabii bu görevler çok zor görevler olmayacak.

Şanslı Para Ağacı etkinliğinde ağaçtan iPhone 11 Pro veya AirPods düşüremeyen kullanıcılar yine de oyun içinde güzel hediyelere kavuşacaklar. 4 gün boyunca her gün ağacı 2 kere sallayan ve toplamda 8 kez sallamış olan oyuncular, oyun içinde kullanılabilecek eşsiz bir kostüme sahip olacaklar.