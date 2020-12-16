PUBG'nin 10. Sezonu, Haven Haritası İle Birlikte Yayınlandı

PUBG'nin yeni sezonu, yeni harita Haven ve özel yapay zeka saldırı gücü Pillar ile birlikte yayınlandı. Son derece küçük bir harita olan Haven, yüksek binalarıyla dar alanda çok çatışma sağlayacak.

Dünyanın en çok oynanan hayatta kalma oyunları arasında yer alan PlayerUnknown's Battlegrounds, ya da bilinen adıyla PUBG, PC oyuncuları için Sezon 10'u resmen başlattı. Yeni sezonla birlikte PUBG için bir ilk olan 1x1 harita Haven da oyuna eklenmiş oldu. Diğer haritalara göre çok daha küçük bir alana kurulan Haven, yüksek binaları sayesinde oyunculara ufak alanlarda daha fazla çatışma olanağı sunacak.

PUBG'nin yüksek binalardan oluşan bir şehir etrafına kurulan haritası Haven, toplamda 32 oyuncuyu kapsayacak. Bu yeni haritayla birlikte yeni sezon için bir lore hikayesi de paylaşıldı.

Yüksek silah gücüyle donatılmış yapay zekaya sahip "Pillar" güçleri geliyor

PUBG'nin 10. sezonuyla birlikte oyuna "Pillar" ismiyle bilinen yapay zekaya sahip düşmanlar geliyor. Bu özel askeri güçler, haritada yüksek seviyeli ganimetleri koruyacaklar. Bu kuvvetler aynı zamanda yüksek güçlü silahlarla donatılmış bir Taktiksel Kamyon da dahil olmak üzere yüksek güçlü silahlarla hayatta kalmaya çalışan oyunculara saldıracak. Ayrıca Pillar kuvvetlerinin sağ kalanları avlamak için spot ışığı ile dolaşan bir gözcü helikopterine sahip olduğunu belirtelim.

Haven'in yüksek binalarından atlamak için Acil Durum Paraşütü devrede

PUBG'nin yeni sezonuyla birlikte oyuncular pek çok yeni özelliğe kavuşuyor. Bunlardan biri de Acil Durum Paraşütü. Oyuncular, stratejik olarak Haven'in yüksek binalarından atlayarak avantaj yakalamayı deneyebilirler.

PUBG Sezon 10'un lore hikayesinde gizemli bir şirket var

Oyuncular, PUBG'nin yeni sezonunda gizemli biyoteknoloji şirketi olan Tythonic Industries'i görecekler. Bu gizemli şirketi merak ediyorsanız, buraya tıklayarak internet sayfalarına ulaşabilirsiniz.

Yeni sezonla birlikte Survivor Pass de geldi

PUBG, 10. sezonuyla birlikte oyunculara harita da dahil pek çok yeni özellik sundu. Bu özelliklerin yanında Survivor Pass: Breakthrouth da geldi. Haven'in acımasız sokaklarında mücadele etmek için gerekli aparatların da yer aldığı Survivor Pass ile oyunun lore ve yeni düşman hikayesinden esinlenilen yeni görünümler de bulunuyor. Survivor Pass'in toplamda 100 seviyesinin olduğunu hatırlatalım.

Şu anda PC için aktif olan Sezon 10, konsol oyuncuları içinse yarın, yani 17 Aralık'ta aktif olacak. Peki sizler yeni sezonu ve Haven haritasını beğendiniz mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.