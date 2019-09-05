Spor giyim denilince akla gelen ilk markalardan biri olan Puma, giyilebilir teknolojiyi sporla harmanlayarak ilk akıllı saatini tanıttı. İşletim sistemi olarak Wear OS'u kullanan akıllı saat, standart bir akıllı saatin yapabildiği çoğu şeyi yapabiliyorken son derece hafif yapısı ile de aktif kişilere yük olmamayı hedefliyor.

Puma, ilk akıllı saatini bu hafta IFA 2019'da duyuracak. Spor ile ilgili olan marka, Fossil Group ile güçlerini birleştirerek son 1 yıl içerisinde spor meraklılarının da kullanabileceği hatta kullanmak isteyeceği bir akıllı saati ortaya koydu. Wear OS işletim sistemi ve Qualcomm'un Snapdragon Wear 3100 işlemcisini kullanan Puma akıllı saat, 1,19 inçlik yuvarlak AMOLED ekran kullanıyor.

44 mm'lik plastik ve alüminyum bir kılıf ile korunan saat, spor yapmayı seven ve farklı fiziksel aktivitelerle uğraşan kişileri düşünülerek 27 gramlık bir ağırlığa ve suya dayanıklılığa sahip olacak şekilde tasarlandı. Saatin bu hafifliği sayesinde kullanıcılar, günlük aktivitelerini yaptıkları süre içerisinde kollarında bir saat olup olmadığını bile fark etmeyecek.

Puma'nın akıllı saati 4 GB'lık bir depolama ve 512 MB'lık bir RAM ile geliyor. Neredeyse bütün Wear OS saatlerinde bir standart haline gelen bu değerler, Qualcomm'un en yeni Snapdragon Wear 3100 işlemcisiyle güçlendiriliyor ve Puma, 24 saatin üzerinde bir kullanım süresi vadediyor.

Puma'nın akıllı saati Wear OS işletim sistemiyle geldiği için standart akıllı saatlerde bulunan NFC ödeme seçeneği, kalp ritmi görüntüleme, fitness takibi, Google Asistan ve benzeri birçok özelliği bu saatte de kullanabileceksiniz. Puma, aynı zamanda 16 mm'lik kayışları da yeni akıllı saatleriyle uyumlu bir hale getirdi.

Puma, kablosuz olarak bağlanan ve kendi bağcıklarını kendi bağlayabilen spor ayakkabılarını 2016 yılında tanıttıktan sonra teknoloji alanına da ilgi duymaya başladı. Şirketin yeni akıllı saatininse hem spor hem de teknoloji seven kişileri bir araya getirmesi bekleniyor. Kasım ayında ortaya çıkacak ve siyah, beyaz, neon renkleriyle kullanıcıları karşılayacak olan yeni akıllı saatin 275 dolar gibi bir fiyat etiketiyle kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.