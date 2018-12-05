Qualcomm, Snapdragon Teknolojileri Zirvesi kapsamında birden çok önemli duyuru yaptı. Bunlardan biri de Samsung Galaxy S10'a ait...

Qualcomm'un bir süredir şu ana dek geliştirilmiş en başarılı ekrana gömülü parmak izi okuyucuyu Samsung'un 2019 model amiral gemisi için hazırladığı konuşuluyordu. Qualcomm, bu dedikoduları en sonunda onayladı ve detayları basınla paylaştı.

Bizlerin 'ekrana gömülü parmak izi okuyucu' diye tanımladığımız bu teknolojiye Qualcomm, '3D Sonic Sensor' adını vermiş durumda. Her ne kadar net bir tarih paylaşılmasa da Qualcomm, bu sensörün akıllı telefon üreticilerine 2019'un ilk yarısında teslim edileceğini belirtti. Bu da demek oluyor ki 2019'un ikinci çeyreğinden sonra telefonun arkasına konumlandırılmış parmak izi okuyucuları git gide daha az görmeye başlayacağız.

Optik sensörler, ekrana dokunduğunuz anda parmağınıza oldukça parlak bir ışık yansıtarak çalışırken, Qualcomm'un 3D Sonic Sensörü, parmağınıza dalga gibi yayılan bir ses gönderecek. Bu sayede taklit edilmesi imkansız ve güvenli bir sistemle karşılaşacağız.

Qualcomm'un bu teknolojiyi Samsung için de geliştirdiği artık bir sır değil. Çok büyük bir sürpriz olmazsa Galaxy S10'da şimdiye dek geliştirilmiş en iyi parmak izi okuyucusu bulunacak.