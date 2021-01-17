Qualcomm, Apple M1 ile Yarışacak Bir Yonga Üstünde Çalışıyor

Qualcomm'un Apple'ın geçtiğimiz sene tanıttığı M1 yongasıyla direkt olarak rekabete girecek yonga seti üstünde çalıştığı ortaya çıktı. Üstelik bu yonga setine ait bazı bilgiler de gün yüzüne çıkarıldı.

Apple'ın çıkardığı M1 yongası, teknoloji dünyasında bir hayli ses getirmeyi başarmıştı. Hatta şirketin bu konudaki rakibi Qualcomm, Apple'ın M1 yongasını övmüştü. Ancak şirketin söylemediği şey, kendilerinin de M1'e direkt rakip olacak bir yonga üzerinde çalıştıklarıydı.

Qualcomm'un direkt M1'in rakibi olarak çıkaracağı bu yongasına dair yepyeni bilgiler ortaya çıktı. Qualcomm'un bu yeni yongasıyla ilgili bilinenler ve ortaya çıkan bilgiler nelermiş gelin hep birlikte bakalım.

Qualcomm'dan M1'e rakip

WinFuture, yeni Snapdragon yongasının gerçek model adının ne olacağının henüz belli olmadığını ancak dahili numarasının Snapdragon SC8280 olduğunu belirtti. 14 inç ekranlı bir notebook'ta test edilen yonga, önceli olan Snapdragon 8cx'ten daha fazla çekirdeğe ev sahipliği yapacak.

Yeni Snapdragon yonga setinin, tıpkı Snapdragon 8cx gibi 20 x 17 mm boyutlarına sahip olacağı belirtiliyor ancak nihai ürünün boyutlarında değişiklik olabileceği ifade ediliyor. Bunlara ek olarak yeni yonganın test edildiği makinede Snapdragon X55 5G modem de bulunuyor. Ancak bu modemin yonga setine entegre mi olduğu yoksa ayrı bir parça mı olduğu henüz bilinmiyor.

Ayrıca yapılan testlerde iki farklı varyant olduğu belirtiliyor. Bunlardan bir tanesi 8 GB LPDDR5 RAM, bir diğeri de 32 GB LPDDR4X RAM. Direkt rakibi olduğu M1 ise 16 GB ise sınırlı, dolayısıyla Snapdragon SC8280'in en azından sayılar baz alındığında avantajlı konumda olduğunu söyleyebiliriz.

Ancaj raporlara göre Apple'ın yeni işlemcisi 12 çekirdekli olacak. Üstelik M1'in bu haliyle bile birçok rakibini geride bırakması bir sonraki nesilde ne kadar güçlü olabileceğinin de bir göstergesi. Dolayısıyla şimdiden Apple ve Qualcomm'ın kıyasıya bir rekabete gireceğini söyleyebiliriz.