OPPO'nun yaklaşmakta olan amiral gemisi Find X3, AnTuTu testlerinde ortaya çıktı. Yapılan testlerde 771 bin 491 puan alan telefon, platformdaki en yüksek değere ulaşmış oldu. Üstelik test boyunca telefon sıcaklığının düşük kalması da dikkatlerden kaçmadı.

Kısa bir süre önce Türkiye'de üretim tesisi açmaya karar veren Çinli teknoloji şirketi OPPO'nun 2021 yılındaki üst düzey telefonlarından bir tanesi "Find X3" olacak. Qualcomm'un Snapdragon 888 işlemcisinden güç alacak cihaz, sahip olduğu diğer teknik özelliklerle de kullanıcıları mest edecek türden. Cihaz şimdi, AnTuTu'da yapılan testlerle neler sunabileceğini gözler önüne seriyor.

Çin'in en büyük sosyal ağı Weibo üzerinde paylaşılan görüntüler, OPPO Find X3'ün AnTuTu'nun en zirvesine oturduğunu gösteriyor. Anlaşılan o ki OPPO geliştiricileri, yaptıkları yazılımsal destekle birlikte Snapdragon 888'i mükemmel bir kararlılığa ulaştırmayı başarmışlar. Bunun en net göstergelerinden bir tanesi, Find X3'ün AnTuTu testlerinde zirveyi zorlarken neredeyse hiç ısınmıyor oluşu.

OPPO Find X3, Snapdragon 888 işlemci ile en yüksek puan alan model oldu

Ice Universe tarafından paylaşılan görüntü, OPPO Find X3'ün AnTuTu'dan 771 bin 491 puan aldığını gözler önüne seriyor. Bugüne kadar teste tabi olan diğer Snapdragon 888'li telefonlar da 700 bin seviyesini aşmışlardı ancak OPPO'nun yaklaşmakta olan amiral gemisi telefonu, kendi alanında da en yüksek puanı almış oldu. Üstelik bu telefon, AnTuTu testlerindeyken 28,7 santigrat derece batarya sıcaklığı, 43,8 santigrat derece işlemci sıcaklığıyla da tüketicileri etkilemeyi başardı.

OPPO Find X3, hangi özelliklere sahip olacak?

OPPO, yaklaşmakta olan amiral gemisiyle ilgili fazla detay vermiyor. Ancak bugüne dek ortaya çıkan bilgilere göre bu akıllı telefon, 6,7 inç büyüklüğünde 120 Hz tazeleme oranı sunan bir ekranla gelecek. Bu ekran, tüketicilere QHD çözünürlük sunacak. Dörtlü kamera kurulumuna sahip olacağı belirtilen telefonun 2 adet 50 MP kamerası, 13 MP telefoto kamerası ve 25x yakınlaştırma yapacağı ifade edilen 3 MP makro kamerasının bulunacağı konuşuluyor. 4.500 mAh kapasiteli bir bataryası bulunacak telefon, 65W SuperVOOC 2.0 kablolu hızlı şarj ve 30W VOOC Air kablosuz hızlı şarj destekleriyle de tüketiciyi etkilemeye çalışacak.