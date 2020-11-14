Qualcomm, Huawei ile İş Birliği İçin Lisans Başvurusu Yaptı

Mobil işlemci denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden olan Qualcomm, Huawei'ye yonga tedariki için lisans almayı başardı. Ancak şirketin aldığı bu lisansın bazı sınırlandırmaları bulunuyor.

ABD ve Çin arasındaki gerilimi en çok hisseden şirket olan Huawei, bu gerilim sonucunda ABD'deki iş ortaklarını kaybetmişti. Şirketin iş ilişiği kesilen ortaklarından bir tanesi de mobil işlemci denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi olan Qualcomm olmuştu.

Snapdragon SoC'leri ile tanınan Qualcomm, Huawei'ye yonga seti tedariki konusunda lisans almayı başarmıştı. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre şirketin aldığı bu lisansın bazı kısıtlamaları bulunuyor.

Qualcomm, Huawei'ye mobil işlemci satabilecek

Çin basınında yer alan habere göre, Qualcomm'un mobil işlemcilerini Huawei'ye satmasına izin verildi. Ancak yukarıda da söylediğimiz gibi bunun bazı sınırlandırmaları bulunuyor ve bu sınırlandırma da sadece 4G yongaları satabilecek olması. Ancak Qualcomm, 5G yonga setleri satabilmek için de lisans başvurusunda bulundu.

ABD'nin Çinli teknoloji devi Huawei'ye olan bu yaptırımları geçtiğimiz sene başlamıştı. Hem Huawei ile iş birliği yapması engellenen ABD şirketleri hem de Huawei, bu yaptırımlardan olumsuz etkilenmişti. Daha önce Samsung, Sony, Intel ve LG gibi şirketler Huawei ile iş birliği için gerekli izinleri almış Qualcomm, SK Hynix ve MediaTek gibi şirketler de lisans başvurusunda bulunmuştu.

Huawei, Qualcomm ve MediaTek gibi şirketlerle iş birliğinin engellenmesi sonrası cihazlarında neredeyse tamamen HiSilicon Kirin işlemcilere yönelmişti. Qualcomm'un 4G yongalar için lisans almış olması, bundan sonra orta segmente ait Huawei cihazlarda Snapdragon işlemciler görebileceğimiz anlamına geliyor. Tabii Qualcomm'un 5G yongalar için de lisans alma ihtimalinin halen olduğunu da belirtebiliriz.

İşlemci konusunu bir kenara bırakacak olursak Huawei'nin bu ambargodan en çok etkilendiği nokta Google servislerini kullanamaması oldu. Google servislerinin yokluğu, şirketi özellikle batı pazarında olumsuz etkiledi. Google'ın da ilerleyen dönemlerde böyle bir lisans alıp almayacağını ise zaman içerisinde göreceğiz.