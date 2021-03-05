Qualcomm, yeni ses teknolojisi "Snapdragon Sound"u duyurdu. Özellikle de kablosuz cihazlardaki ses kalitesini önemli ölçüde artıracak olan teknoloji gecikme süresini düşürürken, olası kesintileri de ortadan kaldırıyor. Bu teknoloji ilk olarak Xiaomi ve Audio-Technica tarafından kullanılacak.

Dünyanın en başarılı yarı iletken üreticilerinden Qualcomm, "Snapdragon Sound" olarak isimlendirdiği yeni bir ses teknolojisi duyurdu. Bu teknoloji, akıllı telefonlar ile kablosuz kulaklıkların sahip olduğu özellikleri birleştirerek, ses kalitesini gözle görülür bir şekilde artırıyor. Yalnızca bununla da yetinmeyen şirket, yeni teknoloji sayesinde oyun oynarken ya da müzik dinlerken hiçbir kesintinin yaşanmayacağını, böylelikle de en iyi deneyimin sunulacağını ifade ediyor.

Qualcomm tarafından yapılan açıklamalara göre Snapdragon Sound, 89 ms gecikme süresi, aktif gürültü engelleme, süper geniş bant ve 24-bit 96 kHz özelliklerinde sesler sunacak. Sağlık bir insan kulağının herhangi bir cihazdaki en ufak kesintiyi bile fark edebileceğini söyleyen Qualcomm yetkililerinden James Chapman, işte bu durumu ortadan kaldırmak için Snapdragon Sound teknolojisini geliştirdiklerini söylüyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Qualcomm'un yeni ses teknolojisi, dileyen tüm şirketler tarafından lisanslanabilecek.

Snapdragon Sound'un ilk müşterileri şimdiden belli

Edinilen bilgilere göre Qualcomm'un yeni teknolojisi, ilk olarak Çinli teknoloji devi Xiaomi ile kulaklıklar konusunda uzmanlaşmış şirketlerden bir tanesi olan Audio-Technica tarafından kullanılacak. Şu an için netleşmiş olmasa da bu teknolojinin ilk olarak akıllı telefonlarda ve kulaklıklarda, bundan sonrasında da bilgisayarlar, akıllı saatler ve sanal gerçeklik ekipmanı gibi giyilebilir teknolojik ürünlerde kullanılacağı belirtiliyor.

Aslına bakacak olursak Qualcomm, mevcut koşullarda da Dolby Atmos gibi sistemler kullanarak, mümkün olan en iyi ses deneyimini sunuyor. Ancak Snapdragon Sound'un esas amacı, özellikle de kablosuz bağlantılarda yaşanan tüm kusurları ortadan kaldırmak. Şirket bu teknolojiyi istediği hale getirebilirse, kablolu kulaklıklarda yaşanan deneyimin çok daha gelişmiş bir hali, kablosuz kulaklıklarda sunulmuş olacak. İşte bu durum, "gerçek kablosuz kulaklık" tabirinin önümüzdeki dönemde yeniden tanımlanabileceğini gösteriyor.