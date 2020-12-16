Qualcomm Snapdragon 678 Tanıtıldı: İşte Özellikleri

Qualcomm, orta segment akıllı telefonlarda yüksek performans vadaden Snapdragon 678 yonga setini tanıttı. Yeni işlemci, bir önceki nesli Snapdragon 675 ile karşılaştırıldığında son derece önemli iyileştirmelere sahip.

ABD merkezli donanım şirketi Qualcomm, orta segment akıllı telefonlar için tasarlamış olduğu Snapdragon 678 yonga setini tanıttı. Yeni set, 2018 yılında tanıtılan ve yine aynı segment akıllı telefonlarda kullanılan Snapdragon 675’in yerini alacak.

Qualcomm’un yaptığı açıklamaya göre yeni Snapdragon 678, video ve oyun konusunda yüksek grafik performansına sahip olacak. Uzun süredir Qualcomm mühendisleri tarafından geliştirilen bu yonga seti, bir önceki nesline göre büyük fark yaratacak.

Snapdragon 678, 5G desteği sunmayacak

Bir önceki yonga seti olan Snapdragon 675, 2.0 GHz saat hızı ile çalışırken yeni Snapdragon 678’in saat hızı 2.2 GHz’e yükseltilmiş durumda. Sahip olduğu Kryo 460 CPU ve Adreno 612 GPU sayesinde set, kullanıcılara yüksek performans sunmayı hedefliyor.

Snapdragon 678’in bağlantı hızı, bünyesinde bulunan X12 LTE modem sayesinde 600 Mbps’e kadar çıkabiliyor. Dolayısı ile bu işlemcide dahili 5G desteği bulunmuyor. İşlemci, aynı zamanda 48 MP çözünürlükte fotoğraf desteği sunuyor. Bu işlemci setiyle birlikte gelecek yeni telefonlara portre modu, 4K HD video kaydı ve 5x optik zoom gibi bazı yeni özellikler de bulunabilecek.

Snapdragon 678, hem 11 nm teknolojisi ile üretildiği hem de 5G desteği sunmadığı için piyasadaki diğer yonga setlerinin biraz gerisinde kalıyor. Ancak şirket, bu yonga setini amiral gemisi modeller için değil, orta segmentte bulunan akıllı telefonlar için ürettiğini belirtiyor.