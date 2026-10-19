Samsung'un Galaxy S27 Ultra'da aşırı ısınma nedeniyle Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yerine tamamen Exynos 2700 kullanacağını öne sürmüştü. Qualcomm, işlemcisiyle ilgili iddialara yanıt verdi.

Geçen hafta ortaya atılan iddialarda Samsung bünyesinde gerçekleştirilen iç testlerde, Qualcomm'un yeni duyurulan Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yonga setinin aşırı ısındığı ve bunun sonucunda kötü performans sergilediği öne sürülmüştü. Hatta bu yüzden şirketin Galaxy S27 Ultra modelinde Snapdragon’dan vazgeçip kendi Exynos işlemcileri kullanmayı düşünebileceği bile iddia edilmişti.

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İnternette hızla yayılan bu söylentilerin ardından Qualcomm’un yeni işlemcisi konusunda kullanıcılarda soru işaretleri oluşmaya başladı. Çip devi, daha fazla dayanamayarak hafta sonu iddialar hakkındaki sessizliğini bozdu.

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Performans ve ısınma sorunları yalanlandı

Qualcomm Pazarlama Direktörü, platformu üzerinden yaptığı açıklamayla iddiaları doğrudan yalanladı. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ile ilgili ısınma sorunlarına dair çıkan son haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Qualcomm CMO'su, yeni nesil amiral gemisi platformlarının arkasındaki inovasyondan gurur duyduklarını ve küresel ortaklarıyla yakın çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Qualcomm yetkilisi ayrıca işlemcide sistemik bir termal problem bulunmadığını vurguladı. Samsung laboratuvarlarından sızdığı iddia edilen verilerin yanıltıcı veya eksik olabileceğine dikkat çekilerek, üretici ortakların platformları kendi kullanım senaryolarına göre performans ve güç dengesini yakalamak adına ince ayardan geçirdikleri hatırlatıldı.

Her ne kadar söz konusu iddialar Qualcomm tarafından yalanlanmış olsa da modern amiral gemisi işlemcilerin ulaştığı güç seviyeleri soğutma ihtiyacını her geçen gün artırıyor. Güncel Snapdragon 8 Elite Gen 6 serisi işlemcilerde yer alan iki adet ana çekirdek 5.0 GHz frekans hızında çalışırken, altı adet performans çekirdeği ise 4.0 GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Pasif soğutma sistemine sahip akıllı telefonlar için bu değerler oldukça yüksek bir ısı yükü anlamına geliyor.