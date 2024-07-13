Qualcomm, Transsion'a karşı patent ihlalleri nedeniyle bir dava açtı.

Qualcom, dünyanın en büyük çip üreticileri arasında yer alıyor. Özellikle Snapdragon işlemciler mobil cihazlarda sık sık karşımıza çıkıyor. Yine de firmanın işlemcilerini kullanmayan firmalar da var ve bu firmaların en büyüğü de Transsion. Qualcomm şimdi Transsion'ı patent ihlalleri gerekçesiyle mahkemeye verdi.

Dava konusu olan patentlerin hangileri olduğu açıklanmadı ancak bu patentlerin standart olmayan önemli patentler olduğu ifade edildi. Her ne kadar davanın detayları bilinmese de Qualcomm'un isminin pek davalarla bir araya gelmediğini de biliyoruz. Zira firma bir patent sorunu olduğunda anlaşma yoluna gidip üretim lisansı sözleşmesi yapıyor.

Transsion Qualcomm çiplerini kullanmıyor

Dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi olmasına rağmen Transsion'ın üretimde Qualcomm işlemciler kullanmaması, üretici lisansı ile çalışılmasını da imkânsız kılıyor. Firma MediaTek ve UniSoc işlemciler tercih ediyor. Geçmişte Snapdragon işlemciler kullanan firma, o modellere de artık destek vermiyor.

Transsion çatısı altında Itel, Infinix ve Tecno gibi markalar yer alıyor. Bu firmaların geçtiğimiz yıllarda giriş seviye ve orta seviye akıllı telefon pazarında etkili olan bir büyüme gösterdikleri dikkatleri çekiyor.

Dava sonucunda Transsion, Qualcomm'a yüklü bir lisanslama ücreti ödemek durumunda kalabilir. Yine de davanın Transsion'ı nasıl etkileyeceği henüz bilinmiyor. Rakam firmanın boyutlarına göre küçük bile olsa, hedef kitleleri göz önüne alındığında fiyat sıkıntısı ortaya çıkar.