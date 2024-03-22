Qualcomm, "Snapdragon X Elite" işlemcili yeni dizüstü bilgisayarların video oyun desteği sunacağını açıkladı. Şirket, kendinden emin açıklamalar yapmış olsa da son kullanıcının nasıl bir deneyim yaşayacağı belli değil.

Çip dünyasının önemli isimlerinden biri olan Qualcomm, Game Developers Conference (Oyun Geliştiricileri Konferansı - GDC) etkinlikleri kapsamında çok önemli bir açıklama yaptı. Şirketin açıklamasına göre Qualcomm markalı ARM tabanlı işlemciler, Windows dizüstü bilgisayarlarda kullanılacak. Üstelik bu işlemciler, video oyunlar için de destek sunacak. The Verge, "Snapdragon X Elite" işlemcili dizüstü bilgisayarların yaz mevsiminde tüketicilerle buluşacağı bilgisine ulaştı.

Aslına bakacak olursak Snapdragon X Elite işlemcili bilgisayarlar, geçtiğimiz yıldan beri hayatımızın içerisindeler. Ancak bu modeller, bugüne kadar iş odaklı cihazlar olarak karşımıza çıktılar. İşte bu durum, önümüzdeki aylar itibarıyla değişecek. Qualcomm, bilgisayarların oyun destekleriyle ilgili olarak geliştiricilere de bazı seçenekler sunacak.

Özel bir emülatör, oyunların çalıştırılmasını sağlayacak

Qualcomm'un açıklamasına göre geliştiriciler, video oyunlarını Snapdragon X Elite işlemcili bilgisayarlarda çalıştırmak için isterlerse hiçbir şey yapmasalar da olacak. Çünkü Qualcomm, konuyla ilgili özel bir emülatör sunacak. Bu emülatör, arka planda gerekli işlemleri yapacak ve oyunların çalışmasını sağlayacak. Ancak bunun dahası da var.

Dileyen geliştiriciler, oyunlarının Snapdragon X Elite'e tam uyum sağlaması için oyunlarını ARM64 tabanına taşıyabilecekler. Bu yöntem, CPU'dan en iyi performansın alınmasını sağlayacak. Öte yandan; geliştiricilerin ARM64EC uygulaması oluşturmasına da izin verilecek.

Tabii bir oyunun bir bilgisayarda çalışması için CPU gücü tek başına yeterli değil. GPU da çok önemli. Qualcomm tarafından yapılan açıklamalara göre geliştiriciler, GPU konusunda hiçbir sorun da yaşamayacaklar. Zira Qualcomm, Snapdragon X Elite platformunun DX11, DX12, Vulkan ve OpenCL'ye ek olarak DX9'u ve OpenGL 4.6 gibi nispeten eski sistemlere de destek vereceğini söyledi.

Qualcomm, Snapdragon X Elite işlemcili dizüstü bilgisayarlarla hangi oyunları test ettiğini, bu testlerden nasıl bir sonuca ulaştığını açıklamadı. Ancak yapılan açıklamalar, Qualcomm'un kendinden emin olduğunu gözler önüne seriyor. İşlerin son kullanıcı açısından nasıl olacağını görmek için bir süre daha beklemek gerekecek.