Günümüze kadar gerçekleşen kablosuz bağlantı devrimlerinin hepsinden daha fazlasını vadeden 5G teknolojisi artık çok yakında. Bu teknolojiyi kullanmak için cebimizdeki, evimizdeki cihazların uygun donanımlara sahip olması gerekiyor. Qualcomm, son yılların en etkili yonga serisi Snapdragon’un X50 modeliyle 5G desteği sunmak için hazırlanıyor.

2019 yılından itibaren artık akıllı telefonların büyük kısmı 5G bağlantılarını destekleyecek teknolojiye sahip olarak gelecekler. Bu kez duruma vakıf olanlar aslında 5G’nin sadece akıllı telefonlarla değil, internete bağlanabilen her türlü cihazla ilgili olduğunu bilirler. Yakında mobil işlemcilerin kullanıldığı, SIM kart girişine ya da yerleşik hücresel modeme sahip dizüstü bilgisayarların sayısında artıl yaşanacak. Arabanız, kahve makineniz gibi aklınıza gelecek hemen hemen her şey 5G’nin getirisi olacak Nesnelerin İnterneti döneminin kapılarını aralayacak.

Bunun için en çok çalışması gerekenler ise devletlerin altyapı ve ulaşımdan sorumlu olan ilgili kurumları, hizmet veren operatörler ve elbette yonga üreticileri. Qualcomm, Intel ve AMD gibi devleri iyice tehdit etmeye başladığı mobil işlemci üretiminde öyle bir noktaya geldi ki, artık son model Snapdragon 845’i orta seviyeli bir bilgisayarda kullanmak mümkün. Sırada ise Snapdragon X50 var, hem de bu kez 5G desteği ile.

7 nanometre mimariye sahip olması beklenen Snapdragon X50, Snapdragon 845’ten çok daha güçlü ve hızlı olacak. Qualcomm, SD X50 için yapılan ön testlerin çok sayıda şirketle ortaklaşa devam ettiğini söyledi. Şimdi ise 2018 sonuna kadar ya da 2019’un ilk çeyreğinde firmanın ağzındaki baklayı çıkartıp, işlemciyi tanıtmasını bekliyoruz.

Samsung Galaxy X, LG G8 ThinQ ve diğer pek çok 2019 model cihazda 5G’li Snapdragon X50 bulunacak.