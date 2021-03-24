Qualcomm, Taşınabilir Oyun Konsolu Geliştiriyor

Android Police tarafından aktarılan bilgilere göre Qualcomm, yeni nesil bir taşınabilir oyun konsolu piyasaya sürerek Nintendo Switch ile rekabete girecek.

ABD merkezli teknoloji şirketi Qualcomm, mobil teknolojiler söz konusu olduğunda en önemli donanım tedarikçilerinden biri olsa da doğrudan son tüketiciye ulaşan ticari bir ürünü bulunmuyor. Ancak Android Police’ın Qualcomm’a yakın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre donanım devi, Nintendo Switch rakibi bir taşınabilir oyun konsolu ile tüketicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Android Police, henüz geliştirme aşamasında olan cihazın nihai olmayan tasarımını gördüklerini ancak gizlilik nedeniyle paylaşamadıklarını belirtiyor. Aktarılan bilgilere göre Qualcomm’un taşınabilir oyun konsolu, tıpkı Nintendo Switch gibi yanlarına takılıp çıkarılabilen fiziksel kontrolcülere sahip olacak ve gövde kısmı, “iri kıyım” bir akıllı telefon gibi görünecek.

Qualcomm'un taşınabilir oyun konsolu Android 12 ile gelecek ve tüm Google uygulamalarını destekleyecek

Taşınabilir oyun konsolu, standart bir akıllı telefondan daha büyük olacağı için daha iyi bir soğutma sistemine sahip olabilecek. Bu da amiral gemisi segment bir Qualcomm işlemciden güç alması muhtemel cihazın amiral gemisi akıllı telefonlara kıyasla daha iyi bir performans sunabileceği anlamına geliyor.

Qualcomm taşınabilir oyun konsolunun 6,65 inç büyüklüğünde bir ekran ile geleceği söyleniyor. 6.000 mAh’lik batarya, konsolun standart bir oyun oturumu boyunca şarj sorunu yaşatmadan kullanılabileceği anlamına geliyor. Ayrıca Qualcomm’un Quick Charge teknolojisini de destekleyecek olan cihaz, kısa süreli şarj ile uzun bir oyun deneyimi sunabilecek.

Qualcomm’un gerçek bir oyun konsolu deneyimi için TV ya da monitöre kablolu görüntü aktarımı özelliği de sunacağı söyleniyor ancak çıkış olarak mini HDMI mı USB Type-C mi kullanacağı konusu henüz belirsiz. İşletim sistemi olarak Android 12’yi kullanacak olan cihaz, bir oyun konsolu olmasının yanı sıra tüm Google hizmetlerini de destekleyecek.

Qualcomm, taşınabilir oyun konsolunu 2022'nin başında piyasaya sürmeyi planlıyor

Qualcomm’un 2022 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürmeyi planladığı taşınabilir oyun konsolu için kendi içerik portalını kurmak istediği de gelen bilgiler arasında. Ancak şirketin Google Stadia ya da NVIDIA GeForce NOW desteği sağlayıp sağlamayacağı şu an için bilinmiyor. Konu Qualcomm olduğunda 5G desteğinden bahsetmemize bile gerek bile yok. Ancak tüm versiyonların mı yoksa yalnızca bir versiyonun mu 5G destekleyeceği henüz bilinmiyor.

Qualcomm’un taşınabilir oyun konsolu için 300 dolarlık bir fiyat etiketi belirleyeceği söyleniyor. PlayStation 5 Digital Edition’ın 400 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olduğunu düşünürsek Qualcomm’un taşınabilir oyun konsolunu satmak için gerçekten sağlam özellikler ve avantajlar sunmak zorunda olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır.