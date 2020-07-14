Agresif SUV: Range Rover Velar Özellikleri ve Fiyat Listesi

SUV denince akla ilk gelen modeller arasında İngiliz otomobil üreticisi Land Rover’ın orta boy SUV Range Rover modelleri de yer alır. Range Rover Velar da hem tasarımı hem de performansıyla SUV sevenleri büyülüyor. Biz de sizler için Range Rover Velar'ın özelliklerini ve fiyat listesini derledik.

Hem asfalt yolların hem de arazinin sportif sert abisi Range Rover serisi, ülkemiz de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanında yıllardır en bilinen SUV markalarından biri. Land Rover'ın ürettiği Range Rover ailesinin dördüncü üyesi olan Range Rover Velar, serinin önceki üyelerine göre hem performans hem de tasarım alanında oldukça farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Range Rover ailesinin en karizmatik ve en sportif görünen üyesi diyebileceğimiz Range Rover Velar, arazi yolları da dahil olmak üzere her türlü koşulda sürücüye fazlasıyla konfor sağlıyor. Sizler için Range Rover Velar özellikleri, fiyat listesi ve dikkat çeken detaylarını bir araya getirdik.

Range Rover Velar tasarım

Dış tasarım:

Şunu söylemek gerekiyor ki Range Rover Velar hem Range Rover ailesinin hem de diğer tüm SUV modellerinin arasındaki en karizmatik tasarımlardan birine sahip. Aracın renkli gövdesi kesen siyah kontrast tavan, Range Rover Velar’ı farklı kılan ve karizmatik gösteren unsurlardan bir tanesi. Aracın kapı kolları ise kapılara gömülü olduğundan daha şık bir görünüm sergiliyor.

Range Rover Velar’ın dinamik tasarımı, ön ve arka farları birbirine bağlayan kesintisiz bel çizgisiyle daha iyi hale geliyor. Velar’ın önünde ve arkasında Lazer LED farlar bulunuyor. Bu LED farlar da aracın sportif görünümünde önemli bir rol oynuyor. Bunun dışında klasikleşmiş Range Rover ön panjurunun altındaki tampon üstünde bulunan hava ızgaraları da güzel bir görüntü sunuyor.

İç tasarım:

Range Rover Velar’ın sportif ve agresif dış tasarımının yanı sıra iç mekana geçtiğimizde bizleri oldukça sade bir tasarım karşılıyor. Sade ancak yenilikçi bir tasarıma sahip olan iç mekanda direksiyon üzerindeki tuşlar iki küçük panele yerleştirilmiş. Orta konsolda ise bir adet 10 inçlik multimedya ekran, onun alt kısmında ise klima, vites gibi ayarların yapılabildiği dijital bir konsol bulunuyor.

İsteğe göre ayarlanabilen ambiyans aydınlatması, aracın içerisinde oturanları daha rahat hissettiriyor. Bunun yanı sıra aracın arka koltuğunda oturanlar için de ön koltukların baş kısmında eğlence sistemi bulunuyor. Bu şekilde arka koltukta oturan kişilerin de sıkılmasının önüne geçilmiş.

Range Rover Velar modelleri

Range Rover Velar

Range Rover Velar R-Dynamic

Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition

Her otomobil modelinde olduğu gibi Range Rover Velar’ın da bazı farklı modelleri bulunuyor. Bunlar Range Rover Velar, Range Rover Velar R-Dynamic ve Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition olarak üçe ayrılıyor. Standart Velar ve R-Dynamic modellerinde S, SE ve HSE şeklinde donanım paketleri de bulunuyor. Dilerseniz lafı uzatmadan gelin bu modellerin farklarına birlikte göz atalım.

Range Rover Velar:

Range Rover Velar’ın standart versiyonunun dış tasarımında sis lambaları bulunmuyor ancak LED farlar yerli yerinde. Aracın tavan rengi ise bu modelde gövde rengiyle aynı. Fren kaliperleri renksiz olan Range Rover Velar modelinde spoiler, ısıtmalı kapı aynaları ve yağmur algılayıcı otomatik cam silecekleri yer alıyor. Aracın iç tasarımında ise ambiyans aydınlatması, dijital ekran gibi bazı özellikler bulunuyor.

Standart Velar versiyonunda sürücüye yardımcı sistemler arasında ön ve arka park yardımı ile arka kamera özelliği bulunuyor. Bunun dışında acil frenleme, arazi algılayıcı, dinamik stabilite kontrolü gibi birçok sürücü destek sistemi Velar’ın standart versiyonunda yer alıyor.

Range Rover Velar R-Dynamic:

Range Rover Velar R-Dynamic modelinin dış tasarımında standart modelin sahip olduğu her şey bulunuyor. Bunlara ek olarak ön kaputta ve ön tamponda renkli çizgilerle detaylandırılmış hava ızgaraları bulunuyor. Range Rover Velar R-Dynamic’te asıl değişiklikler iç mekanda yapılmış.

Velar R-Dynamic modelinin iç mekanında öncelikle pedallar dikkat çekiyor. Bu modelde pedallar parlak metal tasarımına sahip. Bunun yanı sıra koltukların hemen yanında kapı altında kalan kısımda metal R-Dynamic yazısı yer alıyor. Tavan döşemesi de bu modelle birlikte değişiyor.

Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition:

Serinin en dolu modeli olan Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition’da önceki modellere ek olarak kırmızı fren kaliperleri, gündüz farları ile Matrix LED farlar, siyah kontrast tavan, ışıklandırılmış ve ısıtmalı aynalar, ön sis farları ve parlak dörtlü egzoz pakedi bulunuyor.

Sürücü yardım sistemlerinde ise önceki modellere ek olarak adaptif seyir kontrolü ve park asistanı bulunuyor. Bu modelde ayrıca spor süspansiyon, yüksek hız acil frenleme yardımcısı ve elektronik aktif diferansiyel bulunuyor. İç mekanda deri spor direksiyon ve ısıtmalı, soğutmalı, masaj özellikli koltuklar bulunuyor. Kör nokta asistanı, arka trafik monitörü gibi birçok özellik de bu modelle birlikte geliyor.

Güvenlik

Acil Fren Yardımı:

Modern araçların birçoğunda artık standart bir özellik haline gelen Acil Fren Yardımı, Range Rover Velar’da da bulunuyor. Eğer sürücü önünde bir araç varken fren pedalına yeterli güçte basamazsa sistem otomatik olarak ABS pompalarını devreye sokuyor ve fren basıncı takviyesiyle aracın hızlıca durmasını sağlıyor.

Şerit Takip Asistanı:

Şerit Takip Asistanı, isminden de anlaşılabileceği üzere sürücünün istemsizce şeritten çıkmasını engelleyen bir sistem. Eğer bu sistem sürücünün isteği dışında aracın şeritten çıktığını anlarsa direksiyona müdahale ediyor ve aracı şeridine hafifçe geri döndürüyor. Bu şekilde olası kazaların önüne geçilmiş oluyor.

Ön ve arka park yardımı:

Range Rover Velar’da bulunan ön ve arka park yardımı, aracı park etmeyi oldukça kolay hale getiriyor. Geri vitese takıldığında otomatik olarak etkinleşen sistem dokunmatik ekran üzerinden de etkinleştirilebiliyor. Bu sistem, aracın etraftaki engellere ne kadar yakın olduğunu görüntülü ve sesli bir şekilde sürücüye aktarıyor. Dolayısıyla herhangi bir vurma veya sürtme durumunun yaşanması da büyük ölçüde engelleniyor.

Geri görüş kamerası:

Velar’da bulunan geri görüş kamerasına dijital ekrandan ulaşılabiliyor. Sürücü, bu kamera sayesinde geri viteste aracın arkasını geniş açılı bir şekilde görerek daha çok kontrol sahibi oluyor. Bu şekilde park anında, park halinden çıkarken veya römork bağlarken sürücü aracın arkasını çok daha kolay bir şekilde görüyor.

Arka trafik monitörü:

Arka trafik monitörü, özellikle park yerlerinden çıkarken sürücüye çok yardımcı oluyor. Park yerinden geri geri çıkmak zorunda kaldığınız durumlarda arka tarafta seyir halinde bulunan araçlar tehlike oluşturabiliyor. Arka trafik monitörü, bu gibi durumlarda sürücüye sesli ve görüntülü bir şekilde uyarı veriyor.

Direksiyon yardımı özellikli adaptif hız sabitleyici:

Adaptif hız sabitleyici son zamanlarda birçok otomobilde yer alıyor. Range Rover Velar’da da yer alan bu özellik biraz daha geliştirilmiş. Velar’ın adaptif hız sabitleyicisi, hem öndeki araçla aradaki mesafeyi koruyor hem de direksiyona da gerekli müdahaleleri yaparak aracı şerit içerisinde tutuyor.

Kör nokta yardımı:

Şerit değiştirmek trafikte her zaman dikkat gerektiren bir hadisedir. Bu gibi durumlarda aynaların kontrolü çok önemlidir ve en ufak dikkatsizlik, geçtiğiniz şeritte hızlı bir şekilde seyreden otomobilin önüne kırmanıza sebep olabilir. Range Rover Velar’da bulunan kör nokta yardımı, kör noktaya yaklaşan araç tespit ederse aynalarda uyarı ışığı yakıyor. Aynı zamanda yaklaşan araçtan uzaklaştırmak için direksiyona tork uygulanıyor.

Teknoloji

Terrain Response:

Range Rover Velar modellerinin hepsinde standart olarak sunulan Terrain Response sistemi aracın motorunu, vites kutusunu, merkezi diferansiyelini ve şasi sistemlerini sürücünün optimize edebilmesini sağlıyor. Sürücü, kolay bir şekilde sürüş modlarından birini seçerek aracı arazinin gerekliliklerine uygun hale getirebiliyor. Sistem aynı zamanda mevcut sürüş koşullarını izleyerek uygun zemin ayarını otomatik olarak seçen bir ayar da içeriyor.

Torque Vectoring:

Frenleme ile Torque Vectoring, akıllı güç aktarım dinamikleri ile birlikte çalışarak virajlara kontrollü bir şekilde girilmesine yardımcı oluyor. Bu şekilde sürücünün virajları hassas bir şekilde alabilmesini sağlayan özellik, motor torkunun dört tekerlek arasında dağıtımını dengeliyor ve aracın yere daha sağlam basmasını sağlıyor.

Yokuş iniş kontrolü (HDC)

Range Rover Velar’da bulunan yokuş iniş kontrolü (HDC), sürücüye zorlu eğimlerde kontrollü bir iniş yapması için yardım ediyor. HDC sistemi, aracın her tekerleğine ayrı fren uygulayarak sabit bir hızı korumaya çalışıyor. Araçta bunun tam tersi durumlarda yokuş kalkış kontrolü devreye giriyor ve aracın geriye kaymasını engelliyor.

Elektronik havalı süspansiyon:

Range Rover Velar, her türlü arazide aracı dengede tutmak için yardımcı olan elektronik havalı süspansiyon sistemine sahip. Bu sistem, dengeli bir sürüş deneyimi için aracın yüksekliği gibi birçok ayarı kesintisiz bir şekilde ayarlar. Bu şekilde aracın girdiği arazinin koşulları değişse de aracın dengesinin bozulması sürekli engelleniyor.

Performans

Range Rover Velar modelleri için 3 farklı motor bulunuyor. 2 adet dizel ve 1 adet benzinli motoru bulunan Velar’ın beygir gücü, tork, azami hız ve yakıt tüketimi gibi detaylarına birlikte göz atalım.

D180 (2.0L dizel otomatik):

Beygir gücü: 180 beygir

180 beygir Tork: 430 Nm

430 Nm Maksimum hız: 193 km/saat

193 km/saat 0-100 km/saat hızlanma: 8,9 saniye

8,9 saniye Yakıt tüketimi (Ortalama litre/100 km): 5,8 litre

D240 (2.0L dizel otomatik)

Beygir gücü: 240 beygir

240 beygir Tork: 500 Nm

500 Nm Maksimum hız: 217 km/saat

217 km/saat 0-100 km/saat hızlanma: 7,4 saniye

7,4 saniye Yakıt tüketimi (Ortalama litre/100 km): 6,2 litre

P250 (2.0L benzinli otomatik)

Beygir gücü: 250 beygir

250 beygir Tork: 365 Nm

365 Nm Maksimum hız: 217 km/saat

217 km/saat 0-100 km/saat hızlanma: 7,1 saniye

7,1 saniye Yakıt tüketimi (Ortalama litre/100 km): 7,6 litre

Range Rover Velar fiyat listesi:

Range Rover Velar S 2.0 D180 (Dizel): 944.484 TL

944.484 TL Range Rover Velar SE 2.0 D180 (Dizel): 1.012.133 TL

1.012.133 TL Range Rover Velar SE 2.0 D240 (Dizel): 1.093.118 TL

1.093.118 TL Range Rover Velar HSE 2.0 D240 (Dizel): 1.248.577 TL

1.248.577 TL Range Rover Velar S 2.0 P250 (Benzinli): 944.484 TL

944.484 TL Range Rover Velar SE 2.0 P250 (Benzinli): 1.012.133 TL

1.012.133 TL Range Rover Velar R-Dynamic S 2.0 D180 (Dizel): 997.637 TL

997.637 TL Range Rover Velar R-Dynamic SE 2.0 D180 (Dizel): 1.070.118 TL

1.070.118 TL Range Rover Velar R-Dynamic S 2.0 P250 (Benzinli): 997.637 TL

997.637 TL Range Rover Velar R-Dynamic SE 2.0 P250 (Benzinli): 1.070.118 TL

Range Rover Velar özellikleri ve fiyat listesini paylaştığımız içeriğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Malum fiyatlar biraz yüksek ancak Range Rover Velar karizmatik duruşu ile bu fiyatı hak ediyor gibi duruyor. Sizlerin de Range Rover Velar ile ilgili fikirlerini yorumlar kısmında görmeyi bekliyoruz. Bu ve bunun gibi otomobil içeriklerimizin devamı gelecek, kaçırmamak için bizleri takipte kalın.