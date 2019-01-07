Oyuncu donanımları konusunda sektörün liderlerinden olan Razer, e-sporculara özel olarak tasarladığı Raptor adındaki monitörüyle CES 2019’da karşımıza çıktı. Firmanın ışıklı dizaynına modern bir şekilde ayak uyduran monitör, tepkime süresiyle gözleri dolduruyor.

Oyun oynarken en çok ihtiyaç duyulan şey, iyi bi görüntü kalitesidir. Nitekim görüntü ne kadar kaliteli olursa olsun, ekran donanımınız iyi değilse deneyim yine iyi bir noktaya gelmez. Özellikle çevrimiçi oyunlarda karşımıza çıkan tepkime süresi (yanıt süresi) sorunları, oyuncu monitörlerinde ortadan kaldırılmaya çalışılıyor.

Günümüz teknolojileriyle mümkün en olan en kısa tepkime sürelerinden birisine sahip Razer Raptor e-sporcu monitörü, CES 2019’da tanıtıldı. Firma söz konusu tepkime süresinin 4 ms olduğunu açıkladı. Eğer hareket bulanıklığını (Motion Blur) azaltırsanız bu süre 1 ms’e kadar geriliyor. 27 inçlik IPS panel, AMD’nin FreeSync teknolojisinden destek alıyor.

Monitörün geleneksel monitörlerden bir diğer önemli farkı, kablo düzeni:

Razer’ın kendi tasarımı olan bu kablo sistemi, geleneksel HDMI, DisplayPort, USB ve güç bağlantı noktalarının yeniden yorumlanmış hali. Kabloların kendilerine ait kanallardan monitöre bağlanmaları, olası hasarları engelliyor. Taban kısmı monitöre geniş bir şekilde destek olduğu için ekranın zarar görme ihtimali de azalıyor. Ayrıca monitörün üzerinde plastik yerine, kumaş hissi uyandıran metal bir malzeme kullanılmış durumda.

2560 x 1440 çözünürlükte 144 Hz yenileme hızı sunan Raptor, 420 nit parlaklıkta HDR desteği veriyor. Bu nedenle sadece oyuncular için değil, tasarım işiyle uğraşanlar için de uygun bir seçenek olabilir.

Razer Raptor, ABD’de 699 dolarla satışa sunulacak ancak satış tarihi henüz netleşmiş değil.

CES 2019’daki her detayı sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz, takipte kalın.