  • Realme 2 ve Realme C1'e Kasım 2018 Güncellemesi Geldi

Realme 2 ve Realme C1 İçin Pek Çok Sorunu Gideren Güvenlik Güncellemesi Yayınlandı

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Realme 2 ve Realme C1 İçin Pek Çok Sorunu Gideren Güvenlik Güncellemesi Yayınlandı
Oppo'nun alt markası olan Realme, Realme 2 ve Realme C1'e güncelleme göndermeye başladı.

Realme tarafından yapılan açıklamaya göre Realme 2 ve Realme C1 yeni bir güncelleme aldı. Tam ismi RMX1805EX_11_A.19 olan firmware, Kasım 2018 güvenlik güvenlik güncellemesi olarak da biliniyor.

Realme şirketi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada güncellemenin kullanıma uygun olduğunu ve isteyenlerin güncelleme yapabilieceğini söyledi.

Güvenlik güncellemesinin şu an için sadece Realme 2 ve Realme C1 için kullanılabilir durumda olduğunu unutmayalım. Güvenlik güncelleşirmesi Android 8.1 işletim sistemine geldi. Telefonların yakında Android 9 Pie sürümüne geçiş yapması beklenior.

Kaynak : https://www.gsmarena.com/realme_seeds_firmware_update_to_realme_2_and_realme_c1-news-34243.php
Etiketler: Realme 2, realme c1
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