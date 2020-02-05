Realme'nin kısa bir süre önce duyurduğu giriş-orta segment telefonu 5i, Türkiye'de resmen satışa sunuldu. Dörtlü kamera kurulumu ve 5.000 mAh bataryasıyla dikkatleri üzerine çeken Realme 5i, 14 Şubat'a kadar indirimli olarak satın alınabiliyor.

Akıllı telefon sektörünün son dönemlerde en çok konuştuğu şirketlerden bir tanesi Realme. Çin merkezli teknoloji üreticisi, 2018 yılından beri resmi olarak hayatımızın içerisinde olmasına rağmen üstün bir performans gösterdi ve akıllı telefon sektörünün parlayan yıldızlarından bir tanesi oldu. Hem üst sınıf hem de performans odaklı modelleriyle tüketicilerin beğenisini kazanan Realme, özellikle de 2019 yılındaki telefonlarıyla değerini 6 kat büyütmeyi başardı.

Realme, bir süredir Türkiye pazarında da bulunuyor. Şirketin akıllı telefonları, Türkiye'deki tüketiciler tarafından büyük ilgi görüyor. Bu ilgiyi yok saymayan şirket şimdi, yaklaşık bir ay önce duyurduğu yeni modeli "5i"yi Türkiye'de satışa sundu. Realme 5i, 14 Şubat'a kadar indirimli olarak satışta olacak.

Realme 5i, giriş ile orta segment arasında bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Snapdragon 665 işlemciden güç alan telefon, bu gücü 4 GB RAM ve 64 GB de depolama alanı ile destekliyor. 5.000 mAh gibi dikkate değer bir batarya kapasitesine sahip olan telefon, 10 watt şarj desteğine sahip. Tüketiciler, Realme 5i'yi Android 9 Pie tabanlı ColorOS 6.1 ile kullanabiliyorlar.

Realme 5i, 6.5 inç boyutundaki bir ekrana sahip. Çentikli yapıya sahip olan bu ekran, tüketicilere HD+ çözünürlük sunuyor. Ekrandaki çentik, 8 MP çözünürlükteki ön kamerayı bünyesinde taşırken telefonun arka kısmına baktığımızda, dörtlü kamera kurulumu görüyoruz. 12 MP ana arka kameranın bulunduğu telefon; 8 MP, 2 MP ve 2 MP olmak üzere üç yardımcı kameraya daha sahip.

Realme 5i'nin ana arka kamerası, f/1.8 diyafram açıklığına sahip ve EIS desteği sayesinde hareket halindeyken bile stabil video çekimleri yapılmasını sağlıyor. 8 MP çözünürlükteki ikinci kamera ise 119 derecelik geniş açı çekim imkanı sunuyor. Bu kamera, Nightscape 2.0 isimli bir özelliğe sahip ve bu özellik kapsamında karanlık ortamlarda da ultra geniş açılı çekimler yapılabiliyor. 2 MP'lik kameralardan bir tanesi portre çekimleri için kullanılırken diğeri ise makro lens görevini üstleniyor.

Realme 5i teknik özellikleri

Ekran: 6.5 inç, (1600 x 720 piksel) HD+ çözünürlük

6.5 inç, (1600 x 720 piksel) HD+ çözünürlük İşlemci: 8 çekirdekli Snapdragon 665 işlemci

8 çekirdekli Snapdragon 665 işlemci RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 64 GB

64 GB Arka Kamera: 12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

12 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 5.000 mAh (10 watt)

5.000 mAh (10 watt) Bağlantı: Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5, GPS İşletim Sistemi: Android 9 tabanlı ColorOS 6.1

Android 9 tabanlı ColorOS 6.1 Boyutlar: 165.4 x 75.6 x 9.3 mm

165.4 x 75.6 x 9.3 mm Ağırlık: 198 gram

Realme 5i fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte bugün Türkiye'de satışa sunulan Realme 5i, 14 Şubat Cuma gününe kadar 1.499 TL karşılığında satın alınabiliyor. Realme 5i'yi bu tarihten sonra satın almak isteyen tüketiciler ise 1.699 TL ödeme yapmak durumunda kalacaklar.