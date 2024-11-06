Realme, GT Mode 2.0’ı tanıtacağını duyurdu. 26 Kasım'da gerçekleşecek etkinlikte yeni modun detayları açıklanacak.

Realme, 26 Kasım’da gerçekleşecek etkinlikte yeni geliştirdiği GT Mode 2.0’ı tanıtacağını duyurdu.

GT Mode 2.0 hakkında henüz ayrıntılı bilgi paylaşmamış olsa da, yapay zekâ destekli güç tasarrufu özellikleri ile dikkat çekeceği belirtiliyor.

Yeni özellikler geliyor

Realme GT7 Pro, Hindistan'da Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle satışa sunulacak ve bu model, Hindistan'daki ilk Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip akıllı telefon olacak. Realme Hindistan web sitesinde yer alan bilgilere göre, GT7 Pro, MOBA türündeki oyunlar için 120FPS'e kadar oyun performansı sunacak.

Çin'deki versiyonla benzer özelliklere sahip olacaksa, GT7 Pro; 6.78 inç boyutunda ve 120Hz LTPO ekran, 6.500 mAh batarya, 120W hızlı şarj desteği, IP69 su ve toz geçirmezlik sertifikası gibi özelliklere sahip olacak. Ayrıca 16GB RAM ve 1TB depolama kapasitesi seçenekleri sunulacak. Kamera tarafında ise 50MP ana kamera, 50MP telefoto kamera, 8MP geniş açı kamera ve 16MP selfie kamerası bulunacak.

26 Kasım'daki etkinlikte yapılacak açıklamalar, bu modelin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak.