Realme'nin uygun fiyata amiral gemisi tasarım sunduğu Realme U1, son derece uygun fiyatı ve ilgi çekici özellikleri ile tanıtıldı.

Son yılların dikkat çeken markalarından biri olan Realme, orta segmentteki yeni temsilcisi Realme U1’i tanıttı. Su damlası çentikli tasarımı sayesinde %90.5 ekran gövde oranı sunan cihaz, 12nm MediaTek Helio P70 işlemcisinden güç alıyor ve daha güçlü bir oyun performansı için GPU hız aşırtma özelliğine sahip.

Realme U1, daha güçlü oyun performansının yanı sıra daha iyi bir selfie kalitesi de sunuyor. Sony IMX576 sensörlü 25 megapiksellik ön kamera, yapay zeka desteği sayesinde sahneye göre kamera ayarlarını otomatik gerçekleştiriyor ve böylece seviyesinin çok üzerinde kalitede selfieler çekebiliyor. Ayrıca çift arka kamera, portre modunu mümkün kılıyor.

Realme U1 Özellikler

6,3 inç (2350x1080 piksel) Full HD+ ekran

12nm MediaTek Helio P70 işlemci, ARM Mali-G72 MP3 GPU

3GB RAM, 32GB depolama / 4GB RAM, 64GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

13MP, f/2.2 diyafram + 2MP, f/2.4 diyaframlı çift arka kamera

25MP, f / 2.0 diyaframlı ön kamera

4G VoLTE, WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS

3500mAh batarya

Mavi, siyah ve altın olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerle buluşacak olan Realme U1, 3GB RAM’li versiyonu için 890 TL; 4GB RAM’li versiyonu için ise 1080 TL fiyat etiketine sahip olacak. Tahmin edebileceğiniz gibi bu fiyat etiketlerine ülkemizde akıllı telefonlara uygulanan vergiler dahil değil.