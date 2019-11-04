Türk YouTube Kanalından Ağır Recep İvedik 6 Eleştirisi (18+)

Türkiye’nin en popüler sinema ve film eleştiri kanalı Filmler ve Filimler, 8 Kasım’da vizyona girecek Recep İvedik 6 için tam anlamıyla açtı ağzını yumdu gözünü. Kanalın kurucusu Taha Ulukaya, Şahan Gökbakar ve ekibinden gelen serinin altıncı filmi için pek çok konuda sert açıklamalarda bulundu.

Recep İvedik serisi yerli sinemanın en çok gelir elde eden, en çok izlenen yapımlarında başı çekiyor. İlk filminden sonra yapılan eleştiriler de serinin her geçen filminde giderek sertleşiyor. Şahan Gökbakar, TV skeçleri için oluşturduğu Recep İvedik ile her filmde popüler bir konuya dair maceralara atılıyor.

Komedi filmlerinin ülkemizdeki popülerliğini, Recep İvedik serisinin artık bir marka haline gelişini düşünürsek, artan eleştirileri ve yükselen sertlik dozunu anlamak mümkün. Her izleyici aynı şeyi düşünmek zorunda olmasa da sinema salonlarında daha çok kişiye ulaşmak için bekleyen, çok farklı ve kaliteli filmde mevcut.

Filmler ve Filimler kanalının yayınladığı, oldukça sert bir dile sahip Recep İvedik 6 eleştirisi:

Bir sinema kanalı ve bir sinemacının henüz vizyona girmeyen Recep İvedik 6 için bu kadar kesin ifadelerde bulunması bize iki ihtimali gösteriyor. Birincisi film çok kaliteli olması ve izlemeden eleştiride bulunduğu için haksız çıkma ihitmali. İkincisi ise filmin söylendiği gibi olması ve eleştirilerin haklılığı.

Küçük bir not olarak Recep İvedik 6’da Recep’in bu kez yanlışlıkla Konya yerine Kenya’ya uçak bileti aldığını, filmin de Türkiye’de çekildiğini belirtmemiz gerekiyor. Birer izleyici olarak Filmler ve Filimler’in sert eleştirilerine katılıp katılmadığınızı, aşağıdaki ankete yanıt vererek belirtebilirsiniz.

Recep İvedik 6 fragmanı: