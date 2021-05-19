Zilli Öküz ismiyle bir gazoz markası tescil ettiren Salman Akşun isimli vatandaş, enerji içeceği sektörünün bir numarası Red Bull ile davalık oldu. Red Bull, iki markanın logosunun çok benzediğini, tüketicinin bu iki markayı karıştırabileceğini savunuyor. Zilli Öküz cephesine göre ise böyle bir şey söz konusu değil.

Salman Akşun isimli bir vatandaş, "Zilli Öküz" ismiyle kurduğu bir gazoz markası nedeniyle Red Bull ile davalık oldu. İki markanın logoları nedeniyle çıkan anlaşmazlık, taraflarca çözülemeyince mahkemeye taşındı. Yaşanan garip olayın nasıl sonuçlanacağı, mahkeme heyetinin vereceği kararla açıklığa kavuşacak.

Kurduğu gazoz markasını onaylatmak için Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) başvuru yapan Akşun, herhangi bir engel bulunamayınca markayı tescil ettirdi. Ancak bu marka tescili, Red Bull'un hoşuna girmedi. Zira Avusturyalı dev şirkete göre Zilli Öküz'ün logosu, Red Bull'a çok benziyordu ve tüketicilerin bu iki markayı karıştırma ihtimali vardı. Salman Akşun cephesine göre ise böyle bir şeyin olması mümkün bile değil.

İşte Zilli Öküz'ün davalık olmasına yol açan logosu

Yukarıdaki fotoğrafta da görebileceğiniz üzere Zilli Öküz'ün logosunda, bir boğa figürü yer alıyor. Kırmızı renk üzerine tasarlanmış logoda bulunan boğa, iki elinde de gazoz tutuyor. Red Bull avukatları, TÜRKPATENT'in kamuoyuna duyuru için sergilediği logoyu gördükleri anda bu logoya karşı çıkıyorlar. Hatta TÜRKPATENT'e başvuru yapan avukatlar, marka tescilinin iptal edilmesi gerektiğini savunuyorlar. Ancak TÜRKPATENT, logolar arasında benzerlik olmadığı gerekçesi ile itirazı reddederek marka tescilini onaylayınca, konu mahkemeye taşınıyor.

Ankara 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada savunma yapan Zilli Öküz avukatları, logolar arasında gözle görülebilir derecede fark olduğunu, bunun ortalama bir tüketici tarafından anlaşılabileceğini belirtiyorlar. Red Bull logosunda iki boğanın karşılıklı bir şekilde bulunduğunu hatırlatan avukatlar, Zilli Öküz logosunda ise elinde gazoz tutan bir boğanın olduğunu, ayrıca bu boğanın Red Bull logosunda olduğu gibi tüm vücudunun değil, yalnızca baş kısmının göründüğünün altını çiziyorlar.

Davacı taraf olan Red Bull'un logosu ise şöyle