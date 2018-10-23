Red Dead Redemption 2 Hakkında İlginizi Çekecek 5 Gerçek

Çıkışına sadece 3 gün gibi bir süre kalan Red Dead Redemption 2 ile ilgili enteresan 5 farklı bilgiyi topladık.

Oyun tarihinin en çok beklenen yapımlarından birinin çıkışı için gün sayıyoruz. Cuma gününden itibaren PS4 ve Xbox One sahiplerini koltuklarına çivileyecek olan oyunla ilgili 5 farklı bilgiyi sizlerle paylaşıyoruz.

1. Devasa İndirme Boyutu

Oyunun PS4 ve Xbox One için istediği depolama alanı herkesi şoke etti. Oyun Xbox One'da 107 GB, PS4'te ise 99 GB indirme boyutuna sahip olacak. Ayrıca PS4'te oyunu yükleyebilmek için ekstradan 50 GB boş alana sahip olmanız gerekiyor. Bunlar, oyun tarihinin en fazla indirme boyutları olarak göze çarpıyorlar.

2. Detaylar

Rockstar'ın oyun dünyasında detaylara en fazla önem veren firmalardan olduğunu biliyoruz. Oyunu deneyimleyen bir takım oyuncular, oyunda soğuk havalarda atların testislerinin büzüldüğünü ve küçüldüğünü fark etmişler. Oyundaki detay seviyesini buradan hesap edin.

3. Ölen Atlara Veda

Oyunda ölen atlar geri gelmiyor. Bir süre bağ kurduğunuz ve farklı farklı karakterleri olan atlar ölünce başka bir at edinmeniz gerekiyor.

4. Oyun İçin 100 Saatlik Çalışma Süresi

Rockstar Games'in kurucularından Dan Houser, Vulture'a yaptığı açıklamalarda oyunun yapımında birçok kez haftada 100 saati aşkın çalışma saatleri yaşadıklarını belirtti.

5. Tam 60 Saatlik Oyun Süresi

Oyuncunun oynayış şekline göre yaklaşık 65 saat tek kişilik deneyim sunulacak. Ayrıca oyundan yaklaşık 5 saatlik bir aşk hikayesi içeriğinin silindiği de söylenmişti.