Xiaomi Redmi K30'un İlginç Bir Sırrı Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin 5G destekli telefon piyasasına iddialı bir şekilde girmesini sağlayacak Redmi K30'da ilginç bir detay ortaya çıktı. Weibo'da paylaşılan bir gönderiye göre telefonun ekranında iki ayrı delik bulunuyor.

Günümüzde ‘Acaba 5G telefonlar kaç TL olacak?’ sorusunu endişeli bir şekilde sorarken Xiaomi, bu soruya iç rahatlatıcı bir cevap vermişti. Şirket, geçtiğimiz günlerde Redmi adı altında K30 modelini tanıtmıştı. Bu telefon, Snapdragon 765 5G yonga setine ve 120 Hz ekran desteğine sahip olarak çıkacaktı.

Redmi K30’un tasarımında Samsung Galaxy Note 10’un delikli ekran tasarımını görebiliyorduk. Her iki cihaz da çift kameralı delikli ekran tasarımına sahip. Fakat işin aslı böyle değilmiş. Redmi’deki delikli ekran tasarımı, Samsung Galaxy Note 10’dakine hiç de benzemiyormuş.

Redmi K30'daki muhteşem seçenek:

Çin’in sosyal medyası Weibo üzerinden Redmi K30 ile ilgili bir paylaşım yapan bir kullanıcı, telefonun görmediğimiz bir özelliğini ortaya çıkardı. Redmi K30’da bulunan damla çentikteki iki kameranın ortası aslında birbirine bağlı değilmiş. Yukarıdaki GIF’te de görebileceğiniz üzere bu aradaki boşluk da ekrandan oluşuyor.

Yani Redmi K30’un ekranında yalnızca bir değil, iki adet delik bulunuyor. Aradaki ekran telefon ayarlarından kullanıma açılıp kapanabiliyor. Yani bir Redmi K30 kullanıcısı, ekrandaki deliklerin görünümünü kolayca ayarlayabiliyor. Kullanıcı, tamamen tercihine göre aradaki boşluğu açıp kapayabiliyor.

Redmi K30’un ekranı özelleştirme konusunda sunduğu tek seçenek de bu değil. Aynı ayarlar içerisinde üst kısımdaki boşluğu da ayarlayabiliyorsunuz. Ayarlar kısmında üç adet seçenek bulunuyor: Siyah kısmı deliklere kadar uzatabilme, iki ayrı delik gösterme ya da yalnızca bir delik gösterme.

Fakat bu noktada Redmi kullanıcılarının karşılaşabileceği ufak bir sorun bulunuyor. Redmi K30’un ekranı AMOLED yerine LCD panel kullanıyor. Dolayısıyla eğer aradaki boşluğu ya da üst kısımı tamamen siyah yapmaya kalkarsanız bu siyahlığın biraz solmuş olduğunu görebilirsiniz.

Xiaomi’nin Redmi adı altında çıkardığı 5G desteğe sahip Redmi K30, fiyatıyla kıyaslandığında muhteşem bir performans sağlayacak gibi gözüküyor. Cihazın 6 GB + 128 GB’lık 5G destekli versiyonunun fiyatı yalnızca 330 dolar (1.915 TL + vergiler) olarak belirlenmiş. Bu nedenle cihazın ülkemize gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.