Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite, Onay Belgelerini Aldı

Samsung, bu sene amiral gemisi cihazları ile ilgili stratejisini biraz değiştirmiş gibi görünüyor. Samsung, Galaxy S serisinin daha az cep yakan modellerini piyasaya sürmenin yanı sıra Note serisini de standart ve ‘Plus’ modellerine ayırma kararı aldı.

Samsung’un planlarının sonu gelmiyor. Güney Kore’nin teknoloji devi Samsung, Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note10 Lite cihazlarını duyurmak için hazırlanıyor. İki cihaz da geçtiğimiz günlerde haber başlıklarını süslemeye devam etti ancak telefonlara ait iki yeni onay belgesi gelmesinin ardından cihazların yakın bir zamanda kullanıcıya sunulması bekleniyor.

Galaxy S10 Lite, Tayland’da yer alan NBTC tarafından onaylandı. Onay belgesinde da gördüğümüz gibi, cihazın modeli artık tamamen netlik kazandı. Snapdragon 855, 8 GB RAM ve 128 GM depolama alanına sahip Galaxy S10 Lite cihazının bu ay satışa sunulması bekleniyor. Galaxy Note 10 modeli ile aynı ekran donanımına sahip cihazın üçlü arka kamerası ise geçtiğimiz günlerde duyurulan Galaxy A71 ile benzerlik gösteriyor.

Galaxy S10 Lite onay belgesi:

Samsung’un Galaxy S10 Lite akıllı telefonu Taylan’dan onay alırken Galaxy Note10 ise Blue Special Interest Group (SIG) tarafından onay aldı. SM-N770F model numarasına sahip cihazın tanıtım adının ‘Note10 Litre SPEN’ olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda cihaz Bluetooth 5.1 ile birlikte gelecek.

Galaxy Note10 Lite akıllı telefon, bu ay ilk defa Geekbench’te gün yüzüne çıktı. Cihaz; Exynos 9810, 6 GB RAM ve Android 10 donanımlarına sahip. AMOLED ekrana sahip cihaz, parmak izi okuma ve Bluetooth S Pen özellikleri ile birlikte kullanıcıya sunulacak.

S10 Lite akıllı telefonun bu ay raflarda yer alması bekleniyor. Ancak Note10 cihazın gelecek seneye kadar kullanıcıya sunulması ön görülmüyor.

Geçtiğimiz günlerde de Samsung Galaxy Fold 2’nin ultra ince ekrana sahip olacağı iddia edilmişti:

Geçtiğimiz gün gelen bilgilere göre Samsung Galaxy Fold 2 model akıllı telefon, bir önceki modelinden çok daha dayanıklı bir ekran ile kullanıcının karşısına çıkacak. EUIPO’da (European Intellectual Property Office - Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi) ortaya çıkan patent, Samsung’un yeni ekranı ile ilgili planlarından kesitler sunuyor.

Yeni Galaxy Fold modelinde kullanılması planlanan ekran, UTG (Ultra-Thin Glass - Ultra İnce Cam) olarak adlandırılıyor. Oldukça esnek bir yapıya sahip olan bu cam, her türlü cihazda ve ekranda kullanılabiliyor. Galaxy Fold 2’de yer alacak bu yeni ekran teknolojisiyle birlikte, bir önceki modeli Galaxy Fold’dan çok daha dayanıklı bir ekran ile kullanıcıyla buluşması bekleniyor.