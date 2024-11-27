Redmi'nin yeni telefonu K80'in resmî görselleri paylaşıldı. Cihaz, beklendiği gibi ultra ince olacak.

Xiaomi’nin ülkemizde de çok ilgi gören alt markası Redmi, yepyeni telefonlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şirket, birkaç gün önce merakla beklenen K80 serisinin Pro modelinden görseller paylaşmıştı. Şimdi ise serinin standart modeli için aynı adım atıldı.

Redmi K80’in resmî görselleri, bugün tanıtılacak telefonun tasarımına detaylı bir bakış atmamıza olanak tanıyor.

Redmi K80 böyle gözükecek

Görsellere baktığımızda cihazın şık denebilecek bir görünümle gelebileceğini anlayabiliyoruz. Arkada ikili kamera kurulumuna sahip yuvarlak bir kamera adası bizi karşılıyor. Önde ise klasik delikli ekran tasarımı görüyoruz.

Tasarım açısında Pro modelin neredeyse aynısı. Yatay LED flaş, köşeli kenarlar, düz yapısı, çok ince çerçeveler ve yuvarlak köşeleri dikkat çeken detaylardan. Şimdiye kadar gelen bilgiler, telefonun K70’ten daha ince ve hafif olacağını öne sürmüştü. Görseller de bunu kanıtlıyor. Önceki neslin 8,2 mm kalınlık ve 209 gram ağırlık ile geldiğini belirtelim. K80’in kalınlığı ve inceliğinin ne kadar olacağı henüz belli değil.

Serinin bugünün ilerleyen saatlerinde tanıtılmasını bekliyoruz. Şimdiye kadar çıkan söylentilerde IP68/IP69 suya ve toza dayanıklılık, arkada 50 MP ana, 8 MP ultra geniş ve 2 MP makro kamera, önde ise 20 MP selfie kamerası gibi özelliklerle geleceği belirtilmişti. Tanıtım gerçekleştiğinde tüm detayları sizlerle paylaşacağız.