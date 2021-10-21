Redmi, fiyat/performans canavarı olması beklenen yeni akıllı telefonu Note 11'in ilk görüntülerini paylaştı. Bu paylaşımlarında telefonun 28 Ekim'de duyurulacağını açıklayan şirket, Note 11 ailesinin nasıl görüneceğini de ortaya koydu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin alt markası olarak ticari yaşamını sürdüren Redmi, Çin'in sosyal medyası Weibo'da bir paylaşım yaptı. Şirket, bu paylaşımında bir süredir merakla beklenen yeni telefonu Note 11'in çıkış tarihini açıkladı. Buna göre Redmi Note 11, 28 Ekim'de düzenlenecek bir etkinlikte resmen duyurulacak. Ancak şirketin Redmi Note 11 açıklaması bundan ibaret değildi.

Şirket ilk kez, telefonunun tasarımını gösterdiği bazı görseller paylaştı. Bu görseller, mühendislerin Note 11'de nasıl bir tasarım dili tercih ettiklerini gözler önüne seriyor. Tasarıma genel olarak baktığımızda, Redmi Note 11'in iPhone 13 ailesiyle ortak özelliklere sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Redmi Note 11 işte böyle görünecek

Redmi'nin Weibo'da yaptığı paylaşım, Note 11 ailesinin keskin kenarlara sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Bu tasarım, Apple'ın yıllar önce piyasaya sürdüğü, iPhone 12 ile dönüş yaptığı iPhone 5S tasarımı ile neredeyse ayrı. Ayrıca paylaşılan bu görüntülerden, telefonun dörtlü kamera kurulumuna sahip olduğunu görüyoruz. Bu kamera kurulumunun teknik detayları ise şimdilik bilinmiyor.

Redmi'nin Note 11 paylaşımı, telefon kalınlığının 8,34 milimetre olacağını ortaya koyuyor. Bu kalınlığın iç kısmında ise MediaTek Dimensity 920 işlemci, 5.000 mAh kapasiteli batarya, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı gibi donanım özelliklerinin bulunacağı ifade ediliyor. Ancak şirketin 28 Ekim'deki lansmanını beklemeden bu özelliklerin hangilerinin gerçek olacağına dair kesin bir şey söylemek pek de mümkün değil.