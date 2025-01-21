Redmi Note 14 serisi, güçlü donanımı ve uygun fiyatlarıyla Türkiye'de satışa sunuldu. İşte yeni modellerin fiyat bilgileri.

Redmi Note 14 serisinin Türkiye fiyatları nihayet belli oldu. Yeni seri, güçlü donanımı ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte, Türkiye'deki fiyatları ve detaylarıyla Redmi Note 14 serisi.

Redmi Note 14 serisi Türkiye'de satışa çıktı ve yeni telefonların fiyatları açıklandı. Fiyat-performans açısından iddialı olan bu modeller, kullanıcılarına güçlü donanım özellikleri sunuyor.

İşte merakla beklenen Redmi Note 14 serisinin fiyat bilgisi

Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 14 Pro+ olmak üzere üç farklı modelden oluşan seri, her biriyle kullanıcılarına yüksek performans vadediyor. Redmi'nin yeni serisinin, kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor. Peki, bu dikkat çeken modellerin Türkiye'deki fiyatları ne kadar? İşte, detaylı fiyat listesi: