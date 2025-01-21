Redmi Note 14 serisinin Türkiye fiyatları nihayet belli oldu. Yeni seri, güçlü donanımı ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. İşte, Türkiye'deki fiyatları ve detaylarıyla Redmi Note 14 serisi.
Redmi Note 14 serisi Türkiye'de satışa çıktı ve yeni telefonların fiyatları açıklandı. Fiyat-performans açısından iddialı olan bu modeller, kullanıcılarına güçlü donanım özellikleri sunuyor.
İşte merakla beklenen Redmi Note 14 serisinin fiyat bilgisi
Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro ve Redmi Note 14 Pro+ olmak üzere üç farklı modelden oluşan seri, her biriyle kullanıcılarına yüksek performans vadediyor. Redmi'nin yeni serisinin, kullanıcılar tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor. Peki, bu dikkat çeken modellerin Türkiye'deki fiyatları ne kadar? İşte, detaylı fiyat listesi:
- Redmi Note 14 Pro+ 5G (12 GB + 512 GB): 27.499 TL
- Redmi Note 14 Pro 5G (12 GB + 512 GB): 23.499 TL
- Redmi Note 14 Pro (12 GB + 512 GB): 21.499 TL
- Redmi Note 14 Pro (8 GB + 256 GB): 18.999 TL
- Redmi Note 14 4G (8 GB + 256 GB): 13.699 TL
- Redmi Note 14 4G (8 GB + 128 GB): 12.499 TL