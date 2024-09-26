Xiaomi'nin bugün öğleden sonra tanıtacağı Redmi Note 14 serisinin standart modelinin tasarımı ilk kez bu kadar net görüntülendi.

Xiaomi’ye bağlı Redmi, bugün en çok beklenen telefonları olacak Note 14 serisini resmen tanıtacak. Öğleden sonra gerçekleşecek tanıtımda Note 14, Note 14 Pro, Note 14 Pro+ gibi modelleri göreceğiz.

Şimdiye kadar Pro ve Pro+ telefonların tasarımı ortaya çıkmıştı. Ancak standart modelin nasıl görüneceği tam olarak bilinmiyordu. Tanıtıma saatler kala bu telefonun da tasarımı sızmış oldu.

Redmi Note 14 böyle gözükecek

Gelen görüntülerden Note 14 ‘ün nasıl bir görünüme sahip olabileceğini görebiliyoruz. Cihaz, Pro versiyon kardeşlerinden çok daha farklı bir tasarıma sahip olacak. Siyah versiyonunu gördüğümüz bu görsele göre arkada sol üst tarafa yerleştirilmiş, iPhone 16 Pro tasarımına benzer kare bir kamera kurulumu görecğeiz.

Aynı serinin Pro modellerinde kamera adası telefonun arkasında orta kısımda yer alıyordu. Ancak standart modelde bu yaklaşım benimsenmemiş ve sol üst tarafa yerleştirilmiş. Detaylarına baktığımızda arkada 2’li kamera kurulumu ve LED flaş görebiliyoruz. Ana kameranın 50 MP olması bekleniyor.

Önceki söylentilere bakacak olursak Redmi Note 14 modeli, 6,67 inçlik FHD+ çözünürlüğe, 1800 nit parlaklığa ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED bir ekranla gelecek. Telefonda Dimensity 7050 yonga seti ve 12 GB’a çıkan RAM görmemiz olası. 5500 mAh’lik daha iyi batarya 16 MP’lik selfie kamerası da diğer söylentiler arasında.

Türkiye'de çok sevilen Redmi Note serisinin yeni üyeleri bugün 14.00'te tanıtılacak. Telefonların ilerleyen dönemde ülkemizde de satışa sunulmasını bekliyoruz.