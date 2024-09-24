Redmi'nin yakında tanıtacağı yeni telefonu Redmi Note 14 Pro+'ın kutu içeriği yanlışlıkla sızdırıldı.

26 Eylül'deki lansman etkinliği öncesinde Redmi, Redmi Note 14 serisi akıllı telefonlarla ilgili önemli ayrıntıları yavaş yavaş açıklamaya başladı. Bugün yeni ayrıntıların yanı sıra Redmi Note 14 Pro+'ın kutusunu ve kutu içeriğini de görebilme şansına eriştik.

Kutu içeriği ve diğer yeni detaylar ITHome'dan geliyor ve Redmi Note 14 Pro+ ile ilgili şirketin henüz onaylamadığı bazı ayrıntıları içeriyor. Öyle ki yayınlanan içerik hızlıca kaldırıldı ancak böylelikle lansman öncesi birçok detaya daha hâkimiz.

Redmi Note 14 Pro+ özellikleri

Redmi Note 14 Pro+'ın genel tasarımı şirketin K serisi akıllı telefonlarından farklı. Telefonun arka kısmı, önceki nesle göre iki kat daha güçlü olduğu söylenen kavisli Corning Gorilla Glass'tan yapılmış ve ışık altında parlayan bir dokuya sahip. Kamera ünitesi ise cilalı metalle süslenmiş kendine has bir tasarımla geliyor.

Telefon, Corning Gorilla Glass Victus 2 korumalı 6,67 inç 1,5K OLED ekrana sahip. Alt çerçeve biraz kalın olsa da üst ve yan çerçeveler dar ve eşit genişlikte görünüyor. Raporda ayrıca Redmi Note 14 Pro+'ın 6,200 mAh gibi güçlü bir pile sahip olduğu ve 90W hızlı şarjı desteklediği belirtiliyor.

Redmi Note 14 Pro+, 162.53 x 74.67 x 9.36mm kalınlığında (kamera ünitesi hariç) ve 212 gram ağırlığında. Görüntüler ayrıca Redmi Note 14 Pro+'ın OIS özellikli 50MP üçlü kamera ünitesi, çift hoparlör, IR blaster ve ekran içi parmak izi tarayıcısı ile donatıldığını gösteriyor. Marka, IP69 seviyesine kadar toza ve suya dayanıklılık sunacağını zaten doğrulamıştı. Keza raporlar doğruysa cihaza gücünü Dimensity 7350 işlemcisi verecek.

Redmi Note 14 Pro+ kutu içeriği

Cihazın beyaz renkli kutusunda telefon, silikon koruyucu kılıf, SIM çıkarma pimi, şarj kablosu ve 90W hızlı şarj cihazı yer alıyor.

Peki sizin Redmi Note 14 Pro+'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.