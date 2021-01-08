Redmi Note 9T ve Redmi 9T Duyuruldu: İşte Fiyatı

Xiaomi, Türkiye'de de satışa sunulması muhtemel Redmi markalı yeni telefonları Redmi Note 9T ve Redmi 9T'yi duyurdu. Her iki model de temelde Çin ve Hindistan'da satışa sunulan iki Redmi modelinin küresel versiyonu niteliğine sahip.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, orta segmentte konumlanan iki yeni akıllı telefonu Redmi Note 9T ve Redmi 9T’yi küresel pazar için duyurdu. Aslına bakacak olursak iki telefon için de “yeni” sıfatını kullanmak pek doğru olmayabilir.

Redmi Note 9T, halihazırda Çin’de satışa sunulan Redmi Note 9’un yeniden markalandırılmış küresel versiyonu olarak karşımıza çıkarken; Redmi 9T de Hindistan’da zaten satışta olan Redmi 9 Power’ın küresel versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

Redmi Note 9T, bu şekilde görünüyor

Redmi Note 9T, Redmi Note serisinin Çin dışında satışa sunulan ilk 5G destekli modeli olacağından özellikle Avrupa pazarının iddialı modellerinden biri olabilir. Bununla birlikte cihazın tüm özellikleri, Redmi Note 9 ile aynı olduğundan “heyecan verici” bir yenilik olduğunu söylemek zor.

Delikli ekran tasarımı ile yüksek ekran/gövde oranı sunan Redmi Note 9T , Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.53 inç IPS LCD ekran ile geliyor. Gücünü MediaTek’in Dimensity 800U işlemcisinden alan cihaz; 4 GB RAM, 128 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. 5.000 mAh gibi oldukça büyük bir bataryaya sahip olan cihaz, ne yazık ki maksimum 18W hızlı şarj sunuyor.

Redmi Note 9T özellikleri

İşlemci: MediaTek Dimensity 800U

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB/128 GB

Ekran: 6,53 inç Full HD+ IPS LCD

Arka Kamera: 48 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 5.000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10, MIUI 12

Redmi 9T, bu şekilde görünüyor

Redmi Note 9T'un aksine damla çentikli bir tasarım ile karşımıza çıkan Redmi 9T, buna karşın aynı ekran boyutunu ve özelliklerini korumaya devam ediyor. Qualcomm’un Snapdragon 662 işlemcisinden güç alan cihaz; 6 GB’a kadar RAM, 128 GB’a kadar dahili depolama alanı sunuyor. Batarya, bu modelde 6.000 mAh gibi devasa bir değere ulaşıyor olsa da hızlı şarj desteği 18W’ta kalmaya devam ediyor.

Redmi 9T özellikleri

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 662

RAM: 4 GB/6 GB

Depolama: 64 GB/128 GB

Ekran: 6,53 inç Full HD+ IPS LCD

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 6.000 mAh, 18W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 10, MIUI 12

Redmi Note 9T ve Redmi 9T fiyatı

Redmi Note 9T’de yalnızca siyah ve mor renk seçenekleri bulunurken; Redmi 9T’de gri, mavi, turuncu, yeşil gibi pek çok farklı renk seçeneği bulunuyor. Redmi Note 9T’nin 64 GB’lık versiyonu için 229 euro fiyat etiketi açıklanırken; 128 GB’lık sürümü için 269 euro fiyat açıklandı. Redmi 9T ise 4 GB/64 GB, 4 GB/128 GB ve 6 GB/128 GB şeklinde üç farklı bellek kombinasyonu ile karşımıza çıkıyor ve fiyatları sırasıyla 159 euro, 169 euro, 199 euro olarak açıklandı.