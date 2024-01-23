Xiaomi, Redmi markalı yeni akıllı saat ve kulaklıkların Türkiye fiyatlarını açıkladı. Redmi Watch 4, Buds 5 ve Buds 5 Pro isimli üç cihaz, uygun fiyatlar ve iyi özelliklerle geliyor.

Xiaomi, bugün Redmi’nin yeni telefonları Redmi Note 13 serisinin Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Etkinlikte telefonlara ek olarak şirketin yeni akıllı saati Watch 4 ve kulaklıkları Buds 5 serisinin fiyatları da duyuruldu.

Xiaomi’nin stesinden satışa sunulan üç cihaz da iyileştirilmiş özellikler ve uygun fiyatlarla geliyor. İşte Redmi Watch 4, Redmi Buds 5 ve Redmi Buds 5 Pro hakkında bilmeniz gerekenler.

Redmi Watch 4

Yeni akıllı saat, 1,97 inçlik büyük bir AMOLED ekrana sahip. 600 nite kadar parlaklık ve 60 Hz yenileme hızını da ekleyelim. Metal orta çerçeve, döner taç ve yeni hızlı çıkarma mekanizmasını da Watch 4 modelinde görüyoruz.

Siyah ve gri olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulan Redmi Watch 4, 20 günlük pil ömrü sunuyor. Bu süre, AOD, yani sürekli açık ekran modu açıkken 10 güne düşüyor. Uzun pil ömrü modunda ise 30 güne kadar çıkabiliyor.

Bunlar dışında cihazda sağlık başta olmak üzere birçok dikkat çeken özellik de yer alıyor. Akıllı uyku izleme, gün boyunca kan oksijen doygunluğu takibi, kalp atış hızı sensörü, stres izleme bu özelliklerden bazıları. Ayrıca 150’den fazla spor modu, Bluetooth ile telefon görüşme desteği, 200’den fazla saat yüzü ve 5 ATM su geçirmezlik gibi özellikleri de var.

Redmi Watch 4 Türkiye fiyatı

Redmi Watch 4 3.299 TL

Redmi Buds 5 ve Buds 5 Pro

Redmi Buds 5 serisi, standart ve Pro model olmak üzere iki versiyonla karşımıza çıkıyor. Standart modelde, pratik çift cihaz bağlantısı, 46 dB’e kadar geniş aralıklı aktif gürültü engelleme gibi özellikler var. Ayrıca aramalar için yapay zekâ destekli gürültü engelleme de Buds 5’te var. Bu özellik, şirketin kendi algoritmasını kullanarak 6 m/sn hızına kadar rüzgârın oluşturduğu gürültünün önüne geçebiliyor, 2 mikrofonun birlikte çalışmasıyla konuşma seslerini filtreleyerek etkili bir şekilde aktarıyor.

Beyaz ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle sunulacak Bluetooth 5.3 destekli Redmi Buds 5, şarj kutusu olmadan 10 saate kadar pil ömrü sunacak. Şarj kutusuyla birlikte ise bu süre 40 saate kadar çıkabilecek.

Pro modele baktığımızda ise biraz daha gelişmiş özellikler görüyoruz. Buds 5 Pro’da, yüksek çözünürlüklü kablosuz ses desteği bulunuyor. Cihaz, 52 dB’e kadar aktif gürültü engelleme özelliğine de sahip. Hafif, derin ve dengeli olarak adlandırılan üç moduyla çeşitli ortamlara uygun akıllı gürültü engelleme yapabiliyor. Yapay zekâ destekli gürültü engelleme tabii ki bu modelde de var.

Dokunmatik kontrol, IP54 toza ve suya dayanıklılık, akıllı çift cihaz bağlantısına da sahip olan Buds 5 Pro, tek şarjla 10 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şirkete göre kutu ile kullanıldığında bu sürenin 38 saate kadar çıkabiliyor. Cihazın beyaz, mor ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulduğunu belirtelim.

Redmi Buds 5 Türkiye fiyatı

Redmi Buds 5 1.099 TL

Redmi Buds 5 Pro Türkiye fiyatı

Redmi Buds 5 Pro 1.949 TL

Redmi Note 13 fiyatları ve özellikleri için: